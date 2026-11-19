Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un menor de 15 años perdió la vida en un ataque violento registrado la noche del miércoles 18 de noviembre en el centro de Melgar, Tolima. Este acontecimiento se produjo justo a las afueras de un local comercial, donde el joven se encontraba acompañado por su madre. La Policía reportó que el ataque ocurrió hacia las 9:20 de la noche, cuando el adolescente fue herido tanto con un arma cortopunzante como con un arma de fuego, lo que evidencia la gravedad y la saña del acto. Los hechos llevaron a que el menor fuera trasladado de inmediato al Hospital Luis Pasteur, sin embargo, ya no presentaba signos vitales al llegar a este centro de atención, según el reporte de las autoridades.

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El comandante del Distrito de Policía de Melgar, mayor Fabián Antonio Portela, informó que frente a la gravedad de lo sucedido se dispuso un equipo especial de policía judicial con el fin de esclarecer los hechos. La función principal de este equipo consiste en recolectar pruebas, identificar a los posibles responsables y avanzar en las acciones judiciales necesarias para capturar a quienes estén involucrados en el caso. De acuerdo con el reporte oficial, la investigación sigue en curso y aún se busca esclarecer completamente lo sucedido y el trasfondo de este homicidio.

Sobre los posibles motivos, una de las hipótesis más sólidas que tienen las autoridades es la de un posible ajuste de cuentas relacionado con disputas por el control territorial del tráfico de estupefacientes. Esta línea de investigación surge a partir de la información entregada por la Alcaldía de Melgar, que señaló que el menor tenía anotaciones judiciales previas vinculadas a actividades de microtráfico y expendio de sustancias ilícitas. Del mismo modo, la alcaldía informó que la mujer que acompañaba al joven, presuntamente su madre, también cuenta con antecedentes relacionados con este tipo de actividades criminales. No obstante, durante el ataque, la mujer no resultó herida, lo que aumenta el desconcierto y la importancia de las investigaciones en curso.

Las autoridades continúan indagando para determinar con claridad los móviles del crimen y dar con los autores materiales e intelectuales del violento homicidio, un episodio que ha causado conmoción en el municipio, de acuerdo con los informes oficiales y el seguimiento de medios regionales como El Nuevo Día.

¿Qué hipótesis manejan las autoridades sobre el asesinato del menor en Melgar?

La principal hipótesis de las autoridades se basa en un posible ajuste de cuentas motivado por disputas territoriales relacionadas con el tráfico de estupefacientes. Esta idea toma fuerza, según información entregada por la Alcaldía de Melgar, debido a las anotaciones judiciales del menor y los antecedentes de su acompañante, que evidencian su relación con actividades de microtráfico.

¿Cuál es el papel del equipo de policía judicial en la investigación del caso de Melgar?

El equipo especial de policía judicial se encarga de adelantar la investigación, recolectar pruebas, identificar a los presuntos responsables y avanzar en procesos de captura relacionados con este homicidio. Esta labor es fundamental para esclarecer el caso y llevar a los responsables ante la justicia, como lo indicó el mayor Fabián Antonio Portela, comandante del Distrito de Policía de Melgar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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