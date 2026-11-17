Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un grave episodio de violencia se vivió en las canchas del barrio Las Brisas, en Ibagué, durante un partido de fútbol infantil entre la Academia Formativa Manchester y la Academia Tolimense. De acuerdo con la información relatada por una de las víctimas, todo comenzó cuando su hijo, integrante de uno de los equipos, fue presuntamente empujado y golpeado con el codo por un jugador rival. Al solicitarle al menor que se defendiera, padres de familia del equipo contrario empezaron a insultarla, lo que detonó una discusión que rápidamente se salió de control, a pesar de la intervención del árbitro, que intentó mediar advirtiendo sobre la posibilidad de retirar ambos equipos si persistían los enfrentamientos.

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La situación escaló, según el testimonio brindado, cuando uno de los asistentes dirigió comentarios homofóbicos hacia su hermana, quien es homosexual. La denunciante citó textualmente: “El señor le dice que se calle y le dice, usted primero defínase usted qué es, ¿es niña o niño? El señor empieza a hacerle comentarios homofóbicos a mi hermana”. Indignada, la mujer increpada se levantó de las graderías y fue insultada y desafiada por dos hombres, mientras sus familiares trataban de apaciguar los ánimos para evitar una confrontación física.

No obstante, la violencia se desencadenó cuando, de acuerdo con la versión entregada, otros dos hombres lanzaron pertenencias de su hermana por encima de la reja hacia la carretera. Al intentar recuperarlas, la mujer fue golpeada y tirada al suelo. Su hermana intentó asistirla, pero recibió una fuerte patada en el rostro que la dejó inconsciente en el lugar, según lo relatado por ella misma. La auxiliaron y logró recuperar el conocimiento, aunque no recuerda claramente los hechos posteriores y solo se percató de sí misma al llegar al hospital.

Las consecuencias físicas fueron graves. La mujer agredida primero debió ser sometida a una cirugía facial por fracturas en tres dientes e inflamación muscular en el hombro, y permanece hospitalizada. La segunda víctima fue diagnosticada con una contusión tras una tomografía, con dolor e inflamación que le impiden comer. Ante la gravedad de la situación, padres presentes retiraron a sus hijos del espacio deportivo. La familia indicó, según el testimonio recogido, que hasta el momento no han logrado identificar a los cuatro hombres involucrados en la agresión. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía, y se espera que las autoridades avancen en la identificación y esclarecimiento de los hechos. Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué sucedió exactamente en el partido de fútbol infantil de Ibagué con las mujeres agredidas?

Durante un partido en el barrio Las Brisas, una serie de agresiones verbales y físicas entre padres de familia terminó con dos mujeres lesionadas, una de las cuales requirió cirugía facial. El conflicto surgió tras un incidente de juego entre niños y escaló cuando se presentaron insultos homofóbicos y luego actos de violencia física, de acuerdo con el testimonio de las víctimas.

¿Cuál es el estado de salud de las mujeres agredidas en la cancha de Ibagué?

Según el relato, una de las mujeres sufrió fracturas dentales y una inflamación muscular que ameritó cirugía y permanece internada en el hospital. La otra presentó una contusión tras recibir una patada en el rostro, mantiene inflamación y dolor en la boca y no ha podido alimentarse con normalidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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