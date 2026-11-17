Por: Noticiero 90 minutos

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En la jornada informativa de este martes, 17 de noviembre, varias noticias clave marcan la agenda en Cali y el Valle del Cauca, de acuerdo con la información provista por el informativo Noticiero 90 Minutos. Entre los hechos destacados figura la fecha límite para que los damnificados por el reciente sismo en Cali puedan reclamar el apoyo económico asignado. Según el reporte, los beneficiarios tienen plazo únicamente hasta hoy para retirar la suma de $1.050.000 en cualquiera de los 85 puntos autorizados del operador de pagos Gane-SuperGIROS dentro de la ciudad. Antes de acercarse, se aconseja a los ciudadanos consultar su modalidad de pago a través de la asistente virtual Vicky, asegurando así un proceso ordenado y eficiente.

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En el ámbito académico y social, la Universidad Icesi ha organizado la octava edición del foro Paremos Ya 2026, prevista también para este 17 de noviembre. La temática central será la prevención de violencias de género, con la intervención de expertas y lideresas encargadas de abordar rutas de atención y el análisis de políticas públicas. De acuerdo con la fuente, el encuentro, de entrada libre, tendrá lugar entre las 2:00 y las 5:00 de la tarde, reafirmando el compromiso de la comunidad universitaria con la sensibilización y el debate en torno a la igualdad de género.

En el sector educativo, la estrategia ‘Decido con propósito’ dará inicio en instituciones educativas de los municipios de Palmira, Pradera, Jamundí y Florida. La iniciativa contempla la distribución de una cartilla interactiva que busca discutir temas sobre prevención y corresponsabilidad en torno al consumo de sustancias psicoactivas, fórmula diseñada para fortalecer la educación integral y la toma de decisiones informadas entre los jóvenes estudiantes.

Asimismo, el compromiso ambiental tiene un nuevo impulso con la apertura de postulaciones al premio Halcón de Oro 2026, una distinción entregada por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) para reconocer esfuerzos de protección ambiental en la región. De acuerdo con la convocatoria, las inscripciones estarán abiertas hasta el 22 de noviembre y comprenden seis categorías. Los ganadores recibirán una estatuilla, además de un incentivo económico de $3 millones que podrán destinar al fortalecimiento de sus proyectos.

Finalmente, se anuncian modificaciones en los recorridos de las rutas P47A y P47B del sistema de transporte masivo MÍO, debido a obras de acueducto adelantadas por Empresas Municipales de Cali (EMCALI) en la intersección de la carrera 39 con calle 16, entre el 17 y el 27 de noviembre. Durante este periodo, se omitirán tres paradas regulares del trayecto y se dispondrán dos puntos alternativos habilitados para el ascenso y descenso de pasajeros, con el fin de mitigar afectaciones en la movilidad.

¿Cómo reclamar el apoyo económico para damnificados del sismo en Cali?

Para reclamar el apoyo económico, los beneficiarios deben consultar primero la modalidad de pago en la asistente virtual Vicky y luego acercarse a uno de los 85 puntos habilitados de Gane-SuperGIROS en Cali. La fecha límite según Noticiero 90 Minutos es hoy, 17 de noviembre.

¿Qué es la estrategia ‘Decido con propósito’ en colegios del Valle?

‘Decido con propósito’ es una estrategia educativa implementada en colegios de Palmira, Pradera, Jamundí y Florida, enfocada en prevenir el consumo de sustancias psicoactivas mediante una cartilla interactiva. Busca, según lo informado, promover la prevención y corresponsabilidad entre estudiantes.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.