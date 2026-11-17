Por: El Espectador

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Un juez ambulante con función de control de garantías en Antioquia remitió copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que evalúe la conducta del presidente Abelardo de la Espriella por el trato que dio a los capturados alias ‘Primo Gay’, identificado como Henry Sneyder Herrón Serna, y alias ‘Pata de Palo’, ambos presuntamente integrantes del Clan del Golfo. Esta determinación judicial ha suscitado una fuerte reacción por parte del ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, quien criticó abiertamente la decisión de investigar al jefe de Estado, poniendo en tela de juicio el accionar presidencial durante recientes capturas junto a las fuerzas militares. Todo esto se dio a conocer a través de las redes sociales del Ministerio del Interior.

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Según informó Caracol Radio, el juez estuvo cerca de declarar ilegales las detenciones de alias ‘Primo Gay’ y de Herrón Serna porque el presidente realizó un careo público con los capturados, difundido posteriormente en video. Sin embargo, decidió finalmente declarar legales las capturas, por lo que las audiencias de imputación de cargos y de solicitud de medida de aseguramiento continúan su trámite legal. Al mismo tiempo, el juez solicitó a la Procuraduría General de la Nación investigar si los funcionarios públicos que participaron o permitieron la exhibición de los detenidos ante los medios incurrieron en alguna falta disciplinaria.

El ministro Ordóñez recalcó, desde su perspectiva, que resulta ilógico que se investigue al presidente por referirse en público a alias ‘Primo Gay’, señalando que, para él, se trata de un “asesino” que ha pasado por varias organizaciones armadas. Ordóñez considera que en Colombia no se debe proteger ni consentir a criminales y enfatiza que en la actual administración los involucrados en crímenes deben conocer las consecuencias legales de sus actos.

Durante la captura de Herrón Serna, el presidente de la Espriella se dirigió a él con declaraciones directas, acusándolo públicamente de graves delitos y evidenciando así un enfoque frontal en la lucha contra la criminalidad. Igualmente, en el caso de alias ‘Pata de Palo’, interceptado en zona rural de Montería, el mandatario enfrentó al capturado, reafirmando que, aunque un presidente no dicta órdenes de captura, apoya la detención de quienes considera responsables de actos criminales.

No es la primera vez que el presidente De la Espriella asume un tono confrontativo durante operativos policiales, pues en anteriores procedimientos en distintas ciudades como Bogotá, Medellín, Cúcuta y Barranquilla, ha realizado comentarios fuertes contra los detenidos, lo que genera un debate sobre los límites del ejercicio presidencial y el respeto a la presunción de inocencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué investigan al presidente Abelardo de la Espriella por el trato a alias ‘Primo Gay’ y ‘Pata de Palo’?

La investigación contra el presidente Abelardo de la Espriella surge porque, durante procedimientos de captura de supuestos miembros del Clan del Golfo, realizó careos públicos con los detenidos, poniendo en duda el principio de presunción de inocencia. El juez de Antioquia decidió trasladar el caso a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que estudie si hubo irregularidades en su conducta.

¿Cuál es la función del juez ambulante de control de garantías en estos procedimientos?

El juez ambulante de control de garantías es responsable de verificar la legalidad de capturas y proteger los derechos fundamentales de los detenidos durante las primeras etapas del proceso penal. En este caso, intervino para evaluar la exhibición pública de los capturados y determinar si las autoridades cumplieron con los procedimientos establecidos por la ley.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.