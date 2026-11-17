Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un hecho lamentable tuvo lugar en Ibagué, cuando un motociclista, en estado de embriaguez grado tres, fue capturado tras verse involucrado en un choque y agredir a un agente de tránsito. La situación ocurrió la noche del domingo 15 de noviembre, sobre las 9:30, en la transitada avenida Ambalá. De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, el conductor impactó su motocicleta contra una camioneta y un taxi cerca del supermercado Popular, justo frente al sector conocido por la panadería Holandesa.

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La colisión generó la respuesta inmediata de un agente de tránsito que se encontraba cerca del lugar. Al abordar al motociclista para adelantar el procedimiento de rutina, el funcionario fue recibido con insultos y posteriormente agredido físicamente. El parte oficial indica que el agente sufrió varios golpes al tratar de controlar la situación y garantizar la seguridad de las partes involucradas, lo que evidencia el riesgo y las dificultades a las que se enfrentan quienes tienen la misión de regular y vigilar la movilidad en las ciudades.

Tras el altercado, el motociclista fue trasladado de inmediato a un centro asistencial donde se le practicó una prueba de alcoholemia. Según el reporte de las autoridades y el secretario de Movilidad de Ibagué, Camilo Martínez, el resultado confirmaba grado tres de embriaguez, el nivel más alto en la escala oficial para estos casos. Este tipo de clasificación implica que el conductor tenía un nivel de alcohol en la sangre considerado altamente peligroso para la conducción, lo que aumenta sensiblemente la probabilidad de incidentes viales y consecuencias graves para sí mismo y para otros.

Una vez confirmada la embriaguez y tras lo ocurrido, la Policía procedió a efectuar la captura del motociclista y lo puso a disposición de las autoridades judiciales competentes. La persona deberá enfrentar un proceso por el presunto delito de violencia contra servidor público, mientras siguen las investigaciones y trámites legales alrededor de este caso. Camilo Martínez, secretario de Movilidad local, expresó su rechazo frente a la agresión y reiteró la importancia del respeto por los agentes de tránsito y, sobre todo, los graves riesgos que implica manejar bajo los efectos del alcohol. La información original fue reportada por las autoridades y difundida en los medios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se considera grado tres de embriaguez en Colombia?

El grado tres de embriaguez representa el nivel más alto de alcoholemia establecido de acuerdo con la legislación colombiana. Este grado implica que la persona ha consumido una cantidad significativa de alcohol, lo que dificulta gravemente la capacidad de conducir y aumenta el riesgo de accidentes, tal como se confirmó en el caso del motociclista de Ibagué.

¿Cuáles son las consecuencias legales por violencia contra servidor público?

En Colombia, la violencia contra servidor público es un presunto delito que se configura cuando una persona agrede física o verbalmente a quienes cumplen funciones oficiales, como lo son los agentes de tránsito. De acuerdo con los reportes de autoridades mencionados en el caso, quienes incurran en estas conductas quedan a disposición de las autoridades judiciales y enfrentan procesos legales que pueden derivar en sanciones penales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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