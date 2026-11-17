Una fuerte tormenta política y judicial se desató en el país tras conocerse que el Juzgado 104 Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Medellín ordenó compulsar copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que se indague la conducta del presidente Abelardo De La Espriella, luego de que este encarara públicamente a Néider Yesid Uñates López, alias ‘Primo Gay’. La decisión del despacho judicial, sustentada en un supuesto trato denigrante durante la exhibición del detenido, provocó la inmediata reacción del Ministerio del Interior, cartera liderada por Alejandro Ordóñez, desde donde rechazaron tajantemente que se pretenda abrir un proceso contra el jefe de Estado por confrontar a un peligroso criminal.

Sigue a PULZO en Discover

A través de un enérgico pronunciamiento, la cartera política cuestionó el criterio del operador judicial al considerar inadmisible que se ponga bajo sospecha institucional la actuación del mandatario frente a un sujeto con un extenso historial delictivo en Antioquia, señalado como responsable del asesinato de integrantes de la fuerza pública y del periodista Mateo Pérez. “El mundo al revés. Quieren que se investigue al presidente afirmando que desconoció la presunción de inocencia de Primo Gay, un asesino que ha pasado por las Farc, el ELN y el Clan del Golfo. Una auténtica joya. ¡Absurdo! Ahora, el que viola la ley es quien le cumple al país”, manifestaron desde el Ministerio del Interior en defensa del primer mandatario.

A la postura del Ejecutivo se sumaron voces desde el Congreso de la República que respaldaron el tono utilizado por De La Espriella y criticaron a los sectores que reprocharon la escena. El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Daniel Briceño, aseguró que nombrar sin rodeos la gravedad de los actos cometidos por este cabecilla constituye un deber moral frente a las víctimas y los uniformados caídos en cumplimiento del deber. “Alias Primo Gay es un bandido, un asesino y un delincuente. Nuestro deber es repetirlo todo el tiempo para que nunca se olvide. En Colombia, un sector se escandaliza cuando se les dice la verdad a los delincuentes. Un asesino de soldados merece ese escarnio. Defenderlo es estar del lado incorrecto. No le tengamos miedo de llamar a las cosas por su nombre”, afirmó el congresista.

La controversia gira alrededor de las contundentes palabras que pronunció el presidente al momento de presentar ante las cámaras a alias ‘Primo Gay’, individuo que inició su trayectoria criminal hacia los 14 años pasando por el ELN y las disidencias de las Farc hasta integrar el Clan del Golfo, y quien fue judicializado por la Fiscalía por concierto para delinquir agravado, secuestro simple, porte de armas y explosivos, y utilización ilegal de uniformes e insignias. “Esta porquería es Primo Gay. 13 policías asesinados que estaban erradicando un helicóptero, este fue el bandido que los mató. 6 soldados. Miserable asesino, despreciable. Miren cómo está asustado; ni siquiera da la cara. Él sabe lo que se le viene”, sentenció De La Espriella en la declaración que hoy divide opiniones entre quienes defienden la firmeza presidencial y quienes advierten sobre el respeto a las garantías procesales.

Lee También

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.