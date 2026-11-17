Por: El Espectador

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Bogotá, reconocida por su caótico tráfico, enfrenta hoy 17 de noviembre una jornada marcada por la complejidad en sus vías. De acuerdo con El Espectador, en esta fecha se viven no solo los tradicionales desafíos de movilidad de la capital, sino también el agregado de varias obras en ejecución que generan mayores demoras e incertidumbre para conductores, usuarios del transporte público y ciclistas. Para quienes planean sus desplazamientos, es fundamental conocer las condiciones actualizadas del tráfico, las restricciones de circulación y el estado de los servicios de transporte masivo.

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En uno de los puntos neurálgicos de la ciudad, la avenida Caracas con calle 56 sur, se reportó una manifestación que afecta tanto la calzada mixta como la exclusiva, lo que complica aún más los recorridos hacia el norte de la capital. Según informó El Espectador, estas manifestaciones suelen provocar congestiones que pueden extenderse durante horas y afectar tramos principales de los corredores viales, principalmente en horas pico. Tener alternativas de ruta es esencial para quienes transitan por este sector durante la jornada.

Por otra parte, la restricción de circulación conocida como pico y placa aplica hoy para vehículos particulares cuyas placas terminan en 6, 7, 8, 9 y 0, en el horario comprendido entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche. Esta misma medida rige para los taxis cuya placa concluye en los números 5 y 6. El objetivo, expone el medio, es disminuir la cantidad de vehículos en las vías para mitigar la congestión, aunque las obras y los eventos inesperados como las protestas limitan la eficiencia de la restricción.

Respecto al sistema de transporte masivo, Transmilenio—que cubre los principales corredores de Bogotá—comienza su operación de manera normal. No obstante, bloqueos como el de la avenida Caracas pueden alterar el itinerario y la velocidad del servicio, por lo que las novedades y ajustes son reportados en tiempo real por medios como El Espectador.

En este escenario, la planeación y el monitoreo constante de la información se convierten en aliados clave para transitar la ciudad de la manera más eficiente posible. Las afectaciones sobre la movilidad no solo repercuten en la puntualidad de quienes se desplazan, sino en el funcionamiento diario de Bogotá, una capital cuyo tráfico ya se considera uno de los más complejos del continente.

¿Qué es el pico y placa y cómo funciona hoy en Bogotá?

La medida de pico y placa es una restricción vehicular que prohíbe la circulación de ciertos vehículos según el último número de la placa y en horarios específicos, con el fin de reducir la congestión. Para este 17 de noviembre, la restricción se aplica a vehículos cuyas placas terminan en 6, 7, 8, 9 y 0, desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m., incluyendo taxis con placas que terminan en 5 y 6, según El Espectador.

¿Cómo afectan las manifestaciones el tráfico y la movilidad en Bogotá hoy?

Las manifestaciones, como la reportada en la avenida Caracas con calle 56 sur, generan cierres y afectaciones en las calzadas principales, dificultando los desplazamientos hacia varios sectores de la ciudad. Estos bloqueos provocan demoras considerables y obligan a los conductores y usuarios de transporte público a buscar rutas alternas, en una capital donde el tráfico ya es complicado, como señala la información recogida por El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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