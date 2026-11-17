Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), continúa fortaleciendo su estrategia de lucha contra la pobreza y el hambre, especialmente en comunidades históricamente vulnerables. Esta semana, 380 familias afrocolombianas de la localidad de Kennedy recibieron la denominada "canasta afro", un apoyo clave dentro de la estrategia de seguridad alimentaria que procura suplir parcialmente las necesidades nutricionales y respetar la identidad cultural de quienes la reciben, de acuerdo con información difundida por el portal oficial Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

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La "canasta afro" es una propuesta que forma parte del programa Bogotá Sin Hambre 2.0. Este programa tiene como propósito asegurar la seguridad alimentaria de los hogares afrocolombianos en situación de vulnerabilidad o inseguridad alimentaria dentro de la capital. De acuerdo con datos de la SDIS, el diseño de esta ayuda alimentaria parte de una dieta balanceada que contempla las costumbres y tradiciones de estas comunidades. Su contenido asegura el 40 % de las necesidades energéticas y nutricionales de los hogares beneficiados.

Las entregas de la canasta afro se efectúan mensualmente y están segmentadas según el número de integrantes de cada familia. Existen dos modalidades: la tipo A, destinada a hogares de 2 a 3 personas, y la tipo B, para grupos familiares de 4 a 6. Este beneficio complementa otros apoyos sociales que incluyen comedores comunitarios y programas de infancia y bienestar.

Entre los alimentos incluidos se encuentran frutas y productos emblemáticos de la cultura afrocolombiana como coco, plátano hartón verde, chontaduro y borojó, así como una variedad de cereales, tubérculos, verduras, carnes, huevos, semillas, lácteos y sazonadores. Juliana Sánchez, secretaria Distrital de Integración Social, destacó el enfoque respetuoso de la propuesta: "Se entregan 34 diversos alimentos que respetan todo el enfoque cultural y diferencial de esta población".

La inversión total destinada a este programa asciende a $9.872.732.260, permitiendo la entrega de 29.724 canastas entre 2024 y octubre de 2026. En lo que va del presente año, Bogotá ha ejecutado recursos por $3.911.342.767 con la distribución de 11.749 canastas en toda la ciudad, beneficiando a 4.256 personas de 1.350 hogares.

En Kennedy, la inversión en el periodo 2024-2026 es de $864.885.304. De estos fondos, $350.461.145 han sido utilizados este año para repartir 1.099 canastas, atendiendo a 380 personas de 128 hogares. Según la misma entidad, los mayores grupos beneficiados se ubican en Usme, San Cristóbal y Ciudad Bolívar, dejando a Kennedy en quinto lugar.

El plan no solo implica la entrega de alimentos. Incluye seguimiento nutricional presencial, a través de la toma de peso y talla, para prevenir la malnutrición y promover hábitos de vida saludables entre los hogares afrocolombianos con mayor condición de vulnerabilidad.

¿Qué alimentos componen la canasta afro de Bogotá?

La canasta afro, según la Secretaría Distrital de Integración Social, está formada por un total de 34 alimentos que abarcan productos típicos de la dieta afrocolombiana. Entre ellos están el coco, plátano hartón verde, chontaduro y borojó, complementados con cereales, raíces, tubérculos, verduras, frutas, carnes, huevos, leguminosas, frutos secos, semillas, lácteos, grasas, azúcares y sazonadores, en proporciones que cubren el 40 % de los requerimientos nutricionales del hogar beneficiario.

¿Cómo funciona la vigilancia nutricional en el programa de canastas afro de Bogotá?

El servicio de entrega de canastas afro incluye un componente de vigilancia nutricional presencial, que consiste en la toma regular de medidas antropométricas —es decir, peso y talla— a los beneficiarios. Esta estrategia busca prevenir la malnutrición y promover estilos de vida saludables, priorizando la atención a comunidades en condición de mayor vulnerabilidad de acuerdo con la Secretaría Distrital de Integración Social.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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