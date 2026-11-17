Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, uno de los esfuerzos visibles por reducir la pobreza y el hambre se encuentra en el comedor comunitario de Puente Aranda. Según información de la Administración distrital liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán, cerca de 200 personas de distintos perfiles sociales —como recicladores, habitantes de calle, quienes residen en pagadiarios y trabajadores de otras localidades— encuentran allí más que un plato de comida: un espacio de apoyo humano, solidaridad y pertenencia.

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La labor de este comedor hace parte del programa "Bogotá Sin Hambre" 2.0, el cual ha fortalecido su presencia en la zona gracias al trabajo conjunto entre la Junta de Acción Comunal, la comunidad y la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS). Eva López, coordinadora del servicio, resalta que gran parte de la satisfacción de los beneficiarios proviene de la calidad de la atención y el acompañamiento brindados. De acuerdo con López, el 93 % de los asistentes son adultos y, de estos, el 71 % corresponde a personas mayores, en su mayoría provenientes de otras localidades que llegan diariamente a Puente Aranda para comercializar los materiales reciclados en bodegas del sector.

El presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Puente Aranda, Daniel Pérez Sarmiento, expresó que el principal desafío ha sido llegar a esta población en situación vulnerable. Sin embargo, mediante el voz a voz y el contacto casa a casa han logrado acercar el comedor a quienes realmente lo necesitan. Daniel Pérez también señala que no hay exclusión en este servicio, pues la población beneficiaria es flotante debido a la alta presencia de empresas, fábricas, establecimientos comerciales, el batallón del Ejército, la cárcel La Modelo, industrias, multinacionales y bodegas de reciclaje.

El comedor abre sus puertas desde las 10:30 de la mañana de lunes a sábado. Los asistentes no solo buscan alimentación balanceada, sino también la posibilidad de permanecer unos minutos más para compartir y tejer relaciones. Carlos Alberto Salamanca, un habitante mayor de 70 años que se moviliza en silla de ruedas y vende lotería, explica que allí se siente como en familia: destaca el trato, el ambiente y la calidad de los alimentos recibidos día a día. De igual manera, Luis Álvaro Bruce Pérez encuentra en el comedor una bendición constante, valorando la posibilidad de almorzar y compartir sus obras artísticas con otros usuarios.

Esta iniciativa refleja que, para muchos en Puente Aranda, la alimentación es solo el comienzo de un espacio donde el encuentro, la amistad y la solidaridad se convierten en parte fundamental de la vida diaria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el comedor comunitario de Puente Aranda para personas en situación vulnerable?

El comedor comunitario de Puente Aranda opera de lunes a sábado, recibiendo a cerca de 200 personas diariamente. Funciona bajo el programa "Bogotá Sin Hambre" 2.0 y ha fortalecido su servicio mediante la colaboración de la Junta de Acción Comunal, la comunidad y la Secretaría Distrital de Integración Social. Está enfocado en brindar tanto alimentación como acompañamiento a recicladores, habitantes de calle y trabajadores de otras localidades, priorizando el trato digno y el sentido de comunidad, de acuerdo con la información proporcionada por la Administración distrital y los testimonios recogidos en el sector.

¿Qué impacto social tiene el comedor comunitario Puente Aranda en la reducción del hambre y aislamiento?

El impacto social del comedor comunitario Puente Aranda se refleja en la creación de un espacio de encuentro, solidaridad y apoyo para personas que enfrentan la pobreza y el hambre. Como relatan los beneficiarios, más allá de recibir una comida, este espacio les permite sentirse acompañados, fortalecer lazos y mejorar su calidad de vida, lo que resulta clave para la inclusión y el bienestar emocional de quienes participan, según lo reseñado por la Secretaría Distrital de Integración Social y los responsables del comedor.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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