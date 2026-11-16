Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá sobresalió notablemente en la Final Nacional de los Juegos Intercolegiados 2026, manteniéndose como líder en la tabla de medallería luego de la tercera jornada de competencias, que se desarrollan en la capital del país. Según información publicada por la página oficial de la alcaldía de Bogotá, la delegación de la ciudad aumentó su cosecha a 85 medallas, distribuidas en 41 de oro, 23 de plata y 21 de bronce. De acuerdo con estos resultados, Bogotá amplió la distancia frente a Antioquia, que ocupa el segundo lugar con 78 preseas (31 de oro, 27 de plata y 20 de bronce). Muy cerca se encuentran Valle, Atlántico y Santander.

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El rendimiento de Bogotá ha sido sobresaliente, especialmente en natación carreras, disciplina en la que ya culminaron las pruebas y en donde el equipo bogotano se llevó 57 medallas, incluyendo 30 de oro. Este logro superó a delegaciones históricas como Antioquia (47 medallas) y Valle (27). En judo, aunque Valle lidera con 9 medallas, Bogotá reunió 13 preseas, demostrando su versatilidad en este deporte. En atletismo, la ciudad capital lidera con 16 medallas, superando a Antioquia en cantidad de oros. Este panorama evidencia una fuerte competencia regional, donde cada disciplina aporta significativamente al resultado final.

En la tercera jornada, Bogotá sumó 39 medallas en total, de las cuales 15 fueron de oro. Estas preseas doradas se distribuyeron en atletismo prejuvenil y juvenil, judo y natación de carreras. Atletas como Emily Rúa, Andrés Bejarano, Chelsea Villegas y Hugo Manolo Alonso destacaron en sus respectivas pruebas, reforzando el papel protagónico de la capital en estos juegos. Las medallas de plata provinieron principalmente de judo y natación, mientras que los bronces se lograron en atletismo, judo y natación. El detalle de los nombres y pruebas de los medallistas, reportado por fuentes oficiales, da cuenta de la amplitud y calidad del semillero deportivo bogotano.

Las jornadas han sido documentadas y pueden seguirse a través del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), entidad que coordina el desarrollo del evento, además de la página oficial de la Alcaldía de Bogotá. Así, la ciudad consolida su posición como referente en el deporte escolar colombiano, reflejando el trabajo institucional y el apoyo a los talentos emergentes locales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes fueron los ganadores más destacados por Bogotá en los Juegos Intercolegiados 2026?

Entre los atletas bogotanos que más se destacaron en la tercera jornada de los Juegos Intercolegiados se encuentran Emily Rúa, quien obtuvo oro en el relevo 5x80 metros y salto con pértiga en categoría prejuvenil, así como Chelsea Villegas, Danna Rizo, Juan Arévalo y Sergio Rojas Escudero en pruebas juveniles de atletismo. En natación, sobresalió Hugo Manolo Alonso, con dos oros, además de Ana Cañón y Luis Felipe Galeano. En judo, Andrés Cabrera, Gabriela Hernández y Silvana Vera se anotaron medallas doradas. Toda esta información fue confirmada por la Alcaldía de Bogotá y el IDRD.

¿Qué disciplinas aportaron más medallas para Bogotá en la Final Nacional de los Juegos Intercolegiados?

De acuerdo con la información de la página oficial de la alcaldía de Bogotá, las disciplinas en las que la delegación bogotana obtuvo mayores logros fueron natación carreras, donde logró 57 medallas (30 de oro), seguida por atletismo y judo, en las que también consiguió una importante cantidad de preseas. Esto confirma que la fortaleza deportiva de Bogotá no se limita a una sola disciplina, sino que se extiende a varias áreas del deporte escolar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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