Por: Gol Caracol

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Un tenso episodio se vivió durante el partido entre Deportes Quindío y Real Cartagena, correspondiente a la quinta jornada de los cuadrangulares finales del Torneo BetPlay II-2026. De acuerdo con la información, la situación obligó a la interrupción del encuentro en el estadio Centenario de Armenia, debido a desmanes en las tribunas e invasión del campo por parte de varios aficionados locales.

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La atmósfera se tornó especialmente turbulenta después del segundo gol de Real Cartagena, convertido por Jarlan Barrera al minuto 90+5. Este tanto puso el marcador en 0-2, lo que, desde ese momento, sentenció virtualmente el resultado a favor del equipo visitante. El ambiente en el estadio se vio deteriorado, según relatan los hechos, cuando seguidores de Deportes Quindío reaccionaron con frustración y algunos decidieron ingresar al terreno de juego.

Mientras acontecía la invasión, el árbitro central, Carlos Betancur, optó por detener las acciones, a la espera de la revisión del VAR. El motivo de la revisión estaba relacionado con una supuesta infracción previa a la anotación de Barrera, lo que generó mayor incertidumbre y elevó la tensión entre los asistentes. Este procedimiento le dio un matiz aún más caótico a la escena, dada la presión de los hinchas y la incertidumbre sobre la validez del gol.

Las imágenes de los hechos fueron compartidas en redes sociales, evidenciando la magnitud de lo ocurrido en el estadio Centenario de Armenia. Los disturbios y el ingreso de los aficionados al campo han puesto de relieve la falta de control y seguridad en este tipo de compromisos, más aún en instancias definitivas del Torneo BetPlay II-2026. Cabe destacar que todas estas situaciones emergieron exclusivamente luego del segundo gol, escenario en el que el local ya no parecía tener oportunidades claras de revertir el resultado.

Los incidentes han generado una serie de interrogantes sobre la seguridad y el manejo de los eventos futbolísticos en escenarios como el estadio Centenario. El uso del VAR, sigla de video assistant referee, también se ha vuelto un elemento crucial en circunstancias emotivas y críticas, como quedó en evidencia en este encuentro.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pasó en el partido entre Deportes Quindío y Real Cartagena en el estadio Centenario?

Durante el partido entre Deportes Quindío y Real Cartagena, válido por la quinta jornada de los cuadrangulares finales del Torneo BetPlay II-2026, se presentaron disturbios en las tribunas y una invasión de campo. El detonante fue el gol de Jarlan Barrera para Real Cartagena al minuto 90+5, lo que generó que aficionados locales ingresaran al terreno de juego y obligaran a la suspensión temporal del partido.

¿Por qué se revisó el gol de Real Cartagena con VAR en el Deportes Quindío vs. Real Cartagena?

El segundo gol de Real Cartagena, anotado por Jarlan Barrera, fue sometido a revisión por VAR, sigla que significa video assistant referee. La revisión se realizó debido a una posible falta previa al tanto, lo cual acrecentó la tensión y la reacción de los hinchas locales, quienes ingresaron al campo de juego mientras se aguardaba la decisión arbitral.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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