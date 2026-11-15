Por: Caracol TV

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Llaneros, el equipo de fútbol del Meta, ha empezado a definir el rumbo de su proyecto deportivo con miras al 2027, tomando decisiones claves sobre la conformación de su nómina profesional. Según informó el club mediante un comunicado emitido el domingo 15 de noviembre, los primeros movimientos incluyen la desvinculación de tres jugadores, lo que representa un paso importante en la planificación estratégica de la institución de Villavicencio.

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De acuerdo con el comunicado oficial citado por Noticias Caracol, los futbolistas que no continuarán en Llaneros son Howell Mena, Jimmy Medranda y Brandon Chury. Las razones de su salida varían: mientras los contratos de Mena y Medranda llegaron a su fin en tiempos acordados previamente, la relación contractual con Brandon Chury se terminó mediante un acuerdo mutuo entre ambas partes. Esta claridad en las causales de desvinculación refleja el enfoque transparente y profesional que la dirigencia busca imprimirle a su proceso de reestructuración interna.

En el mismo mensaje, el club de la ‘Media Colombia’ ha expresado su agradecimiento hacia los jugadores salientes, reconociendo el compromiso y el profesionalismo que, según sus palabras, mostraron durante su tiempo en la plantilla. Además, Llaneros les extendió sus mejores deseos para los próximos retos que los futbolistas enfrenten en sus carreras deportivas. Este gesto subraya la importancia que tiene para la entidad cuidar los vínculos y reputación de quienes hacen parte de su historia reciente.

Estas decisiones forman parte de un proyecto más amplio que, de acuerdo con el comunicado citado por Noticias Caracol, busca edificar una base sólida y competitiva. El planteamiento es consolidar un grupo que pueda competir con éxito en el fútbol colombiano, sin perder la identidad ni los valores que asocian a Llaneros con Villavicencio y el departamento del Meta. El objetivo del club apunta a preservar su legado y, al mismo tiempo, reforzar su posición en la escena nacional.

Por otro lado, Llaneros aprovechó la ocasión para reconocer el apoyo de su afición durante la Liga BetPlay II-2026, reafirmando su compromiso de armar un equipo capaz de competir en la primera división. Además, anunció que en las próximas semanas se revelarán los nombres de los jugadores que llegarán como refuerzos, una noticia que mantiene en expectativa tanto a los seguidores del club como al entorno del fútbol colombiano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué jugadores dejaron Llaneros para el proyecto deportivo 2027?

De acuerdo con el comunicado compartido por Noticias Caracol, los futbolistas Howell Mena, Jimmy Medranda y Brandon Chury no continuarán en Llaneros. Las salidas de Mena y Medranda se dieron al concluir sus contratos, mientras que la de Chury fue por mutuo acuerdo, en el marco de la reestructuración que adelanta el club rumbo al 2027.

¿Qué busca Llaneros con la reestructuración anunciada para el 2027?

La directiva de Llaneros, según el comunicado citado por Noticias Caracol, apuesta por fortalecer la base de su equipo y estructurar un plantel competitivo, sostenible y sólido para encarar los desafíos del fútbol colombiano. El club tiene como objetivo preservar su identidad, representar dignamente a Villavicencio y al Meta, y mejorar su rendimiento en las próximas temporadas, búsqueda que incluye la llegada de nuevos refuerzos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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