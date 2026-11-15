Por: Gol Caracol

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La vida de Juan Daniel Tegüé Sánchez ha sido marcada por el esfuerzo, la resiliencia y una capacidad de superación notable. Su historia es un claro ejemplo de cómo la adversidad puede interrumpir los sueños más anhelados, pero no siempre apaga la esperanza de seguir adelante. Según declaraciones recogidas por ‘Turbaco News’, Tegüé Sánchez compartió detalles sobre el trágico incidente que cambió el rumbo de su vida. En medio de la celebración previa a un viaje a España, donde esperaba dar inicio a su carrera internacional en el fútbol, el joven fue víctima de un disparo por parte de la Policía. El hecho ocurrió en el barrio Llano Verde, un sector donde, de acuerdo con su relato, es común la presencia de conflictos juveniles.

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Antes de ese momento, Juan Daniel ya mostraba todas las condiciones para brillar en el fútbol profesional. Su paso destacado por el Envigado FC, club reconocido por su aporte a la primera división del fútbol colombiano, le permitió exhibir disciplina y talento. Era considerado uno de los jóvenes con más proyección para llegar al fútbol internacional. Sin embargo, un disparo terminó abruptamente con la posibilidad de seguir su carrera profesional e incluso puso en riesgo algo tan básico como volver a caminar.

Pese a un pronóstico médico pesimista, que anticipaba largos años de recuperación para recuperar la movilidad en sus piernas, Juan Daniel logró lo inesperado en apenas unos meses. El acompañamiento de Jorge Eliecer Calpa fue fundamental en este proceso de rehabilitación. De acuerdo con su testimonio, no solo pudo volver a dar pasos, sino que además ha retomado el contacto con el balón, un símbolo de esperanza para él y quienes lo rodean.

El propio Tegüé Sánchez afirma que el principal motor de su proceso ha sido el deseo de volver a jugar fútbol. Pese a las dificultades físicas, no pierde la fe en que podrá regresar a la cancha, aunque no sea en el nivel profesional. En la entrevista, el joven también recordó los momentos críticos que vivió tras el balazo, incluyendo un retraso en la atención médica y la gravedad de sus heridas, ya que la bala le afectó el colon y lo mantuvo en una camilla durante seis horas. Afirma que los médicos le han dicho que sobrevivió para cosas grandes, reforzando su convicción de que aún le resta mucho por hacer.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Juan Daniel Tegüé Sánchez y cómo fue su recuperación tras el disparo?

Juan Daniel Tegüé Sánchez es un joven futbolista colombiano que jugó en la primera división con Envigado FC y tenía una proyección internacional, hasta que un disparo de la Policía, durante una celebración en su barrio, frustró su carrera y lo dejó en una crítica situación de salud. A pesar de los pronósticos médicos, logró recuperar la movilidad en sus piernas en pocos meses, gracias al apoyo de Jorge Eliecer Calpa y su determinación de regresar al fútbol.

¿Qué ocurrió con Juan Daniel Tegüé Sánchez durante el incidente en Llano Verde?

Según relató Juan Daniel Tegüé Sánchez a ‘Turbaco News’, el joven fue víctima de un disparo por parte de la Policía mientras celebraba su próximo viaje a España para jugar fútbol. El uniforme policial, al ver que Juan Daniel corría hacia su casa, decidió dispararle, lo que provocó graves heridas y la interrupción de sus planes deportivos, además de enfrentarlo a un largo proceso de recuperación física y emocional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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