Envigado Fútbol Club se prepara para afrontar el futuro con un cambio importante en su estructura financiera. Progresión Comisionista de Bolsa (SCB) anunció el cierre del fondo de capital privado Profútbol, vehículo mediante el cual acompañó al equipo antioqueño desde 2018.

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Sin embargo, la decisión no significa que la institución esté en venta ni que vaya a modificar su proyecto deportivo, según la información entregada por sus directivos.

El cierre responde al vencimiento del plazo con el que se constituyó el fondo, por lo que se trata de la finalización de un ciclo de inversión. De acuerdo con lo informado por el club y Progresión SCB, Envigado mantendrá su estructura deportiva, su cuerpo técnico y su dirigencia, mientras trabaja en su objetivo de regresar a la primera división del fútbol colombiano en 2027.

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La noticia se conoce en un momento determinante para el equipo naranja, que busca recuperar su lugar en la máxima categoría. Durante el primer semestre de 2026, el conjunto antioqueño ganó el Torneo BetPlay al imponerse sobre Real Cartagena con un marcador global de 4-3, resultado que le permitió avanzar en el camino hacia el ascenso.

Para el segundo semestre, la institución incorporó a Ángelo Rodríguez, Andrés Rodallega, Joao Rodríguez, Jhojan Nieva, Jaime Mora y Jefferson Gómez.

¿Qué significa el cierre del fondo para Envigado?

La finalización de Profútbol marca el cierre de una relación de ocho años entre la firma financiera y el equipo antioqueño. No obstante, el club sostiene que su funcionamiento y su apuesta por la formación de futbolistas continuarán sin cambios.

Manuel Valero, presidente de Envigado Fútbol Club, defendió el manejo financiero y social de la institución, incluso en medio de las dificultades deportivas que supone el descenso. Según explicó, durante la gestión de Progresión se mantuvieron los compromisos con empleados, accionistas y jugadores, además de la filosofía que caracteriza al equipo.

La continuidad del proyecto resulta relevante porque Envigado ha construido buena parte de su modelo alrededor de la detección y preparación de jóvenes futbolistas. En lugar de depender exclusivamente de la contratación de jugadores experimentados, el club ha desarrollado un sistema que busca identificar talentos en distintas regiones del país y acompañarlos desde edades tempranas.

Ese trabajo incluye jóvenes procedentes de zonas como Chocó y Urabá, quienes pueden trasladarse a Antioquia para recibir alojamiento, alimentación y acompañamiento educativo mientras avanzan en su proceso deportivo.

El modelo de Envigado también tiene una dimensión económica. Según cifras entregadas por la institución, aproximadamente el 65 % de sus ingresos proviene de la venta de derechos deportivos de los futbolistas que forma.

El club señaló que, durante los dos años en los que se apartó de esa estrategia y aumentó en un 25 % la contratación de jugadores externos, terminó por retomar su apuesta por el desarrollo de talentos propios.

Los resultados de ese proceso se reflejan en los futbolistas que han pasado por sus divisiones menores y posteriormente han llegado a ligas internacionales. Entre ellos figuran Yáser Asprilla, Jhon Jáder Durán, Santiago Londoño y Daniel Arcila, vinculados con el fútbol de Inglaterra, España y México, según la información suministrada por el equipo.

Además, la institución reporta un promedio de entre cuatro y seis debuts profesionales por temporada, con más de 40 jugadores que han llegado al fútbol profesional durante los últimos ocho años. Su escuela atiende actualmente a cerca de 6.000 niños.

Para Valero, esta labor también representa una responsabilidad social, debido a las oportunidades educativas y deportivas que ofrece a jóvenes de diferentes regiones de Colombia.

Por ahora, el anuncio no contempla la venta de Envigado ni cambios en su estructura deportiva. El reto de la institución será mantener su modelo de formación, responder a sus compromisos financieros y competir por el regreso a la primera división, mientras se cierra la etapa de Profútbol y se define el camino financiero que seguirá el club en adelante.

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