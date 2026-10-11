La violencia volvió a empañar una jornada del fútbol colombiano. Este domingo 11 de octubre, el partido entre Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo, correspondiente a la fecha 14 de la Liga BetPlay, quedó interrumpido por los enfrentamientos entre aficionados que se registraron en el estadio La Independencia de Tunja.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: ‘Blooper’ del Junior le da la vuelta al mundo: Fydriszewski se comió un gol que parecía hecho)

Videos que circularon en redes sociales dejaron ver los momentos de tensión que se vivieron en una de las tribunas del escenario deportivo, donde barristas de ambos equipos se enfrentaron. Las imágenes fueron rechazadas entre los seguidores del fútbol, especialmente por la presencia de objetos que podrían utilizarse como armas durante los altercados.

Uno de los registros difundidos en X muestra a varios hinchas involucrados en la confrontación y a algunos de ellos con machetes. Las escenas volvieron a poner sobre la mesa la preocupación por la seguridad en los estadios del país y por las consecuencias que pueden tener los actos violentos protagonizados por quienes acuden a acompañar a sus equipos.

Lee También

Acá, un video que muestra lo sucedido:

Increíble lo que pasó en Boyacá Chicó-Cúcuta. La pelea entre hinchas pudo ser muy muy grave. pic.twitter.com/104rOWG956 — Nicolás Samper (@udsnoexisten) October 12, 2026

¿Por qué suspendieron el partido entre Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo?

Los disturbios se presentaron cuando transcurría el segundo tiempo del compromiso. Los incidentes comenzaron alrededor del minuto 52, apenas siete minutos después del inicio de la etapa complementaria.

Ante lo que sucedía en las graderías, el árbitro central, Jhon Ospina, determinó detener las acciones para permitir que se atendiera la situación. De esta manera, el desarrollo deportivo del encuentro pasó a un segundo plano mientras la atención se concentraba en los enfrentamientos entre los aficionados.

La interrupción alteró el curso normal de un partido en el que ambos clubes buscaban sumar puntos en la recta final de la fase regular del campeonato. La decisión arbitral respondió a la necesidad de atender los hechos que se estaban presentando en las tribunas antes de continuar con el juego.

Rechazo a la violencia en los estadios del fútbol colombiano

Lo ocurrido entre seguidores de Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo vuelve a evidenciar un problema que ha afectado al fútbol colombiano en distintas ocasiones: los enfrentamientos entre grupos de aficionados que terminan poniendo en riesgo la seguridad y alterando el desarrollo de los partidos.

Las escenas registradas en Tunja también reavivan el llamado a rechazar a los violentos que se escudan en los colores de un club para protagonizar este tipo de comportamientos. La pertenencia a una barra o el apoyo a un equipo no justifican las agresiones contra otros aficionados ni el uso de objetos que puedan causar lesiones.

* Pulzo.com se escribe con Z