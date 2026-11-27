El presente deportivo de Sebastián Villa volvió a poner su nombre en el radar del fútbol sudamericano, pero el extremo colombiano también tiene una cuenta pendiente: regresar a la Selección Colombia. Después de su destacada actuación con Boca Juniors, el atacante habló con Blu Radio sobre su ausencia de la Tricolor, la conversación que tuvo con Néstor Lorenzo y la ilusión que todavía mantiene de disputar un Mundial.

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Villa fue protagonista en la final de la Copa Sudamericana, en la que Boca Juniors derrotó 2-0 a Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano de Barranquilla. El colombiano participó en la jugada del segundo gol y cerró una etapa de buen rendimiento con el equipo argentino, que habría pagado 7 millones de dólares a Independiente Rivadavia por su regreso.

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Sin embargo, su actualidad futbolística no se ha traducido en una nueva convocatoria al combinado nacional. El extremo lleva un largo periodo sin vestir la camiseta de Colombia, en medio de la controversia que dejaron los procesos judiciales que enfrentó en Argentina por denuncias de violencia de género y agresión.

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En la entrevista, el futbolista recordó el último contacto que tuvo con Néstor Lorenzo y contó que fue durante una conferencia, una semana antes del Mundial. Según su relato, el entrenador argentino le manifestó que confiaba en sus condiciones y que conocía lo que podía aportarle al equipo nacional. “Que confiaba en mí, que siguiera trabajando y sabía lo que le podía aportar a la Selección Colombia”, recordó.

El atacante reconoció que le gustaría tener otra oportunidad con la Tricolor y pidió que se escuche su versión antes de tomar una decisión sobre su posible regreso. “Me gustaría que me escucharan y me dieran la oportunidad. De pronto tienen una imagen que no es así. Sé que puedo aportar, ya que tengo las condiciones”, expresó en diálogo con Blu Radio.

Villa también habló de la frustración que le produce permanecer lejos de la Selección, aunque aseguró que no ha perdido la esperanza de volver. “Me pone un poco triste y me siento frustrado, pero no pierdo la fe. Los tiempos de Dios son perfectos”, manifestó el extremo, quien mantiene la ilusión de que su presente deportivo pueda abrirle nuevamente las puertas del equipo nacional.

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Finalmente, el colombiano aseguró que atraviesa una etapa de madurez y que quiere seguir creciendo en el fútbol internacional. También mencionó a las personas y lugares que lo motivan a continuar su carrera: “Tengo un presente bonito, con los pies en la tierra, quiero ir por más y lo importante es que tengo hambre de gloria. Quiero seguir haciendo sentir orgullosos a mi familia, mi hija, Bello, Antioquia, a mi país”.

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