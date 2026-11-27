Por: Noticiero 90 minutos

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El Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga protagonizan un enfrentamiento determinante por la tercera jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II. Ambos equipos llegan a este partido en el Estadio Deportivo Cali de Palmaseca con la necesidad urgente de sumar su primera victoria en el Grupo B para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a la final del fútbol profesional colombiano. Según la información presentada por Noticiero 90 Minutos, las dos instituciones se encuentran en el fondo de la tabla luego de empatar un partido y perder otro, sumando apenas un punto tras dos fechas.

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El Deportivo Cali, dirigido por Rafael Dudamel, comenzó su participación con un empate sin goles frente a Millonarios como local, pero luego sufrió una derrota significativa en el clásico vallecaucano contra América de Cali, donde cayó por 2-1. Esta situación fue reconocida por el propio entrenador, quien aún sostiene la ilusión y promete luchar hasta el cierre de la fase semifinal, de acuerdo con sus declaraciones reseñadas en el mismo medio.

Por su parte, Atlético Bucaramanga, bajo la orientación de Pablo Peirano, tuvo un arranque alentador al empatar 2-2 contra América de Cali. Sin embargo, el equipo recibió un duro golpe en Bogotá, donde perdió 4-1 frente a Millonarios. Este tropiezo dejó al conjunto santandereano en una posición apremiante, forzándolo a corregir sus falencias defensivas para no perder toda opción de pelear el cupo a la final.

Con este panorama, el margen de error desaparece por completo para caleños y bumangueses. Una derrota, tal como lo ha indicado la cobertura del Noticiero 90 Minutos, dejaría a cualquiera de los dos prácticamente sin opciones para la próxima ronda. Incluso un empate sería insuficiente, pues beneficiaría directamente a los otros rivales del grupo.

El historial reciente de 2026 muestra una leve superioridad para Deportivo Cali, invicto ante Atlético Bucaramanga ese año, con dos empates en fase regular y una victoria 2-0 en la Copa Colombia. El club vallecaucano contará con el respaldo de su público en Palmaseca para intentar imponer su propuesta ofensiva, mientras Bucaramanga deberá buscar un equilibrio que le permita mantener vivas sus chances y corregir errores defensivos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se juegan Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga en la Liga BetPlay 2026-II?

Ambos equipos se juegan la posibilidad de clasificar a la final del fútbol profesional colombiano, ya que solo tienen un punto tras dos fechas y quedarían casi eliminados si pierden este duelo directo en el Grupo B, de acuerdo con lo señalado por Noticiero 90 Minutos.

¿Cuál ha sido el rendimiento reciente entre Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga?

En 2026, Deportivo Cali se ha mantenido invicto frente a Atlético Bucaramanga, con dos empates en fase regular y una victoria 2-0 en la Copa Colombia, según datos difundidos por el mismo medio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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