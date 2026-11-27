Por: Noticiero 90 minutos

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El esperado enfrentamiento entre Millonarios FC y América de Cali promete convertirse en el plato fuerte de la tercera jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II. Según la información proporcionada por Noticiero 90 Minutos, este vibrante partido, conocido como el "clásico de las estrellas", se disputará el viernes 27 de noviembre a las 8:40 p. m. en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. La cita tiene un peso especial, ya que marca el cierre de la primera vuelta del Grupo B y es decisiva para definir al nuevo líder en solitario del grupo, perfilando al favorito para la gran final del fútbol colombiano.

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De acuerdo con los detalles ofrecidos, Millonarios y América llegan a este encuentro exhibiendo un rendimiento parejo: ambos tienen cuatro puntos en la tabla. América de Cali, bajo la dirección de David González, se ubica en la primera posición, beneficiado por el criterio del "punto invisible", un sistema de ventaja deportiva utilizado en el torneo. El cuadro ‘escarlata’ debutó con un empate 2-2 frente a Atlético Bucaramanga y posteriormente venció 2-1 al Deportivo Cali en el clásico vallecaucano, con una sobresaliente actuación de Tomás Ángel, quien anotó los dos goles de la victoria.

Por parte de Millonarios, el equipo comandado por Alberto Gamero ocupa el segundo lugar después de igualar 0-0 en Palmaseca y luego golear 4-1 a Bucaramanga en condición de local, partido en el que Rodrigo Contreras se destacó al marcar dos de los cuatro tantos. La paridad de resultados y el buen momento de ambas escuadras anticipan una disputa intensa en la capital colombiana.

Según Noticiero 90 Minutos, la transmisión del enfrentamiento estará a cargo de Win Sports+ y el acceso al estadio se hará únicamente mediante boletería electrónica. El arbitraje será responsabilidad de Carlos Ortega, asistido por Nicolás Gallo en el sistema de Asistencia Arbitral por Video (VAR, por sus siglas en inglés). Si se consideran los antecedentes en 2026, América muestra cierta ventaja. Ganó 3-1 en el primer semestre y logró un empate 0-0 en Bogotá durante la jornada diecisiete del ‘todos contra todos’. Este panorama realza la expectativa del choque en El Campín, antes del partido de revancha programado en el estadio Pascual Guerrero.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo llega América de Cali al partido contra Millonarios FC en la Liga BetPlay 2026-II?

América de Cali afronta el duelo en la cima del Grupo B gracias al "punto invisible", tras empatar con Atlético Bucaramanga y vencer al Deportivo Cali, en donde Tomás Ángel fue la figura con dos goles. De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, el equipo llega en un momento de confianza y con antecedentes favorables frente a Millonarios en este año.

¿Qué significa el “punto invisible” en el contexto de la Liga BetPlay?

El “punto invisible” es una ventaja deportiva que se otorga en la Liga BetPlay y que en este caso posiciona a América de Cali en la primera casilla pese a tener los mismos puntos que Millonarios. Esta medida sirve como criterio de desempate y puede ser determinante en la definición del líder de grupo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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