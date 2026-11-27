Por: Caracol TV

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Palmeiras de Brasil y Estudiantes de La Plata de Argentina ya están instalados en Montevideo, donde este sábado se medirán en la final de la Copa Libertadores. De acuerdo con información de Noticias Caracol, ambos equipos llegaron a la capital uruguaya y adelantaron sus últimos preparativos en diferentes sedes deportivas: los dirigidos por Abel Ferreira trabajaron en la ciudad deportiva de Albion, mientras que los pupilos de Alexander Medina lo hicieron en la sede del Montevideo City Torque.

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El conjunto brasileño, bajo la dirección técnica del portugués Ferreira, enfocó sus entrenamientos en el ejercicio físico en gimnasio y labores con balón en el campo, como documentó el propio club a través de un video en sus redes sociales. Palmeiras recibió buenas noticias con la reincorporación del uruguayo Joaquín Piquerez y del defensa central Murilo, quienes venían de una etapa de recuperación por lesión. Según el citado medio, ambos futbolistas están prácticamente listos para ser titulares en el compromiso decisivo.

La probable alineación de Palmeiras incluiría a Carlos Miguel en el arco, acompañado por Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza en la defensa; Agustín Giay, Marlo Freitas, Lucas Evangelista y Piquerez en la mitad, y un tridente ofensivo con Juan Manuel López, Jhon Arias y Vitor Roque. Con este equipo, el objetivo es sumar el cuarto título de Copa Libertadores, sumando a los obtenidos en 1999, 2020 y 2021.

En la escuadra argentina, la expectativa gira en torno al estado físico de Joaquín Correa, quien se entrena tras una lesión con la esperanza de sumar minutos en la final. Según recuerda Noticias Caracol, Correa fue titular en el partido ante Talleres, el 7 de noviembre, en el Torneo Clausura local, pero debió abandonar el terreno de juego a los 70 minutos debido a inconvenientes físicos. Esa situación lo dejó fuera de la final de la Supercopa Argentina, que Estudiantes logró ganar tras imponerse 3-2 a Independiente Rivadavia cinco días después.

Ante la posible ausencia de Correa desde el arranque, el equipo de Estudiantes se perfila con Fernando Muslera en la portería; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez y Marcos Rojo en defensa; Ezequiel Piovi y Alexis Castro como volantes de contención; Fabricio Pérez, Tiago Palacios y Joaquín Tobio Burgos en zona creativa, y Guido Carrillo como referencia en ataque. Estudiantes buscará su quinta Copa Libertadores, la última conseguida en 2009, tras los títulos de 1968, 1969 y 1970.

La gran cita entre brasileños y argentinos se disputará el 28 de noviembre a las 3:00 p.m. (hora de Colombia) en el mítico estadio Centenario de Montevideo, escenario de grandes gestas en la historia del fútbol sudamericano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la posible alineación de Palmeiras y Estudiantes para la final de la Copa Libertadores?

De acuerdo con Noticias Caracol, Palmeiras tendría una formación probable con Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza; Agustín Giay, Marlo Freitas, Lucas Evangelista, Joaquín Piquerez; Juan Manuel López, Jhon Arias y Vitor Roque. Por parte de Estudiantes, el equipo formaría con Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Marcos Rojo; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos y Guido Carrillo.

¿Por qué es importante el regreso de Joaquín Piquerez y Joaquín Correa para sus equipos en la final?

Según Noticias Caracol, el regreso de Joaquín Piquerez al Palmeiras representa un refuerzo clave para la defensa y el trabajo en la mitad de la cancha, mientras que la recuperación de Joaquín Correa es de interés para Estudiantes, aunque su presencia no está asegurada como titular pero podría aportar minutos de calidad si logra estar disponible.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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