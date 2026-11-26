Por: Gol Caracol

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El Real Madrid y el Barcelona protagonizaron este miércoles un capítulo más en su histórico enfrentamiento, al asistir a un acto de conciliación en los juzgados de Madrid tras la demanda que el club catalán interpuso contra Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, por presunto delito de calumnias. Según la agencia EFE, los representantes legales de ambos equipos no lograron llegar a un acuerdo durante la reunión, por lo que el Barcelona quedó a la espera de decidir si continúa por la vía legal, ya sea mediante una demanda civil o una querella penal por injurias.

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Este conflicto legal inició después de que, el 12 de mayo, Florentino Pérez acusara públicamente al Barcelona de "corrupción", afirmando que el club azulgrana se había dedicado a "enriquecer a los árbitros" y que obtenía beneficios constantes de las decisiones arbitrales. Estas declaraciones hacían referencia directa al denominado ‘caso Negreira’, una investigación sobre los pagos que el Barcelona efectuó durante años a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. De acuerdo con la información, la Fiscalía sospecha que estos pagos —que superaron los siete millones de euros entre 2001 y 2018— pudieron haberse destinado a influir en las actuaciones del estamento arbitral. Por su parte, desde el Barcelona se argumenta que se trató de honorarios por informes y asesoramiento técnico sobre árbitros.

El acto de conciliación, considerado un paso previo obligatorio antes de presentar una querella por calumnias, quedó sin efecto ante la falta de un acuerdo, por lo que el club azulgrana evalúa recurrir al artículo 205 del Código Penal. En la demanda, el Barcelona solicita que Florentino Pérez reconozca públicamente la falsedad de sus afirmaciones, en especial aquellas donde identificó a un supuesto grupo de árbitros como beneficiarios de pagos para alterar la competición, a quienes calificó como "Negreira Boys". Asimismo, el Barcelona le exige que, en el caso de señalar árbitros concretos, los identifique junto con los partidos y hechos puntuales en los que, a su juicio, se habría producido la corrupción denunciada.

La postura del Barcelona se basa en la convicción de que las declaraciones del presidente del Real Madrid contienen falsedades que afectan gravemente su reputación e imagen institucional. Sin embargo, Florentino Pérez ha mantenido su posición y en una reciente Asamblea de compromisarios del Real Madrid reiteró que se trata de "una mancha que desprestigia al fútbol español", pidiendo que el caso se investigue tanto en la justicia como ante la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), donde también lo ha denunciado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Barcelona demandó a Florentino Pérez por calumnias en el caso Negreira?

El Barcelona interpuso una demanda contra Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, debido a sus declaraciones en las que acusaba al club catalán de corrupción y de beneficiar a árbitros mediante pagos. Estas afirmaciones, relacionadas con el ‘caso Negreira’, fueron consideradas por el Barcelona como calumnias que afectaban de manera grave su imagen pública y reputación institucional, por lo que busca que Pérez las rectifique o, de no ser así, procederán legalmente.

¿En qué consiste el ‘caso Negreira’ y por qué está involucrado el Barcelona?

El ‘caso Negreira’ es una investigación sobre los pagos realizados por el Barcelona a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, a través de empresas vinculadas a él entre 2001 y 2018. La Fiscalía sospecha que estos montos, que superaron los siete millones de euros, podrían estar relacionados con intentos de influir en el estamento arbitral, aunque el Barcelona sostiene que correspondieron a informes y asesoría técnica sobre árbitros.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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