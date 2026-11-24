Por: El Espectador

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La aprobación del presidente Abelardo de la Espriella alcanzó el 52 %, según la última encuesta realizada por la firma DatAnálisis. Esta medición, con 5.133 encuestas efectivas en seis regiones del país, refleja cómo el mandatario mantiene un respaldo mayoritario, a pesar del debate en torno al llamado "rescate económico" y la escalada de violencia en algunas zonas. Las acciones que más recuerdan los encuestados tienen que ver con la "mejora de la seguridad", el enfoque de "mano dura contra el crimen" y la atención a "damnificados del terremoto". Estos elementos parecen marcar la percepción pública sobre la gestión actual.

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En contraste, la desaprobación al presidente se ubicó en 39,6 %. El apoyo es más visible en Antioquia y el Eje Cafetero, donde llega al 58,3 %, mientras que el Pacífico presenta la mayor desaprobación, con 51,2 % de opiniones negativas hacia la figura del mandatario. De acuerdo con la encuesta, los motivos principales para aprobar la gestión de De la Espriella incluyen la "mano firme" frente a la inseguridad (37,7 %), la lucha contra grupos armados y el narcotráfico (11,5 %), así como el combate a la corrupción (4,8 %). Por el contrario, quienes rechazan su gestión argumentan que "la inseguridad sigue igual o ha aumentado" (8,8 %), perciben un "mal manejo de la economía e impuestos" (7,9 %) y sienten que no se han cumplido promesas de campaña (7,4 %).

La encuesta también indagó sobre las expectativas a futuro: el 56,2 % cree que la gestión del presidente mejorará, mientras el 24,8 % opina que empeorará. Sobre el rumbo del país, el 46,1 % cree que Colombia va por buen camino, y el 44,1 % piensa lo contrario. En cuanto a los problemas más urgentes, la inseguridad y la delincuencia (20,1 %) lideran la preocupación, seguidas por la crisis de salud (13,1 %), el desempleo (11,9 %) y la corrupción (7,1 %). Los ciudadanos identifican como prioridades el combate a la delincuencia, la mejora del sistema de salud y la generación de empleo.

Finalmente, DatAnálisis evaluó la imagen de otras figuras políticas. El vicepresidente José Manuel Restrepo tiene una imagen favorable del 51,8 % y desfavorable del 38,9 %. Entre los expresidentes, Gustavo Petro registra la imagen más equilibrada, con 48,5 % favorable y 46 % desfavorable, seguido por Álvaro Uribe Vélez, Iván Duque y Juan Manuel Santos, cada uno con porcentajes diferenciados de favorabilidad y desfavorabilidad. La encuesta, financiada por la misma firma, fue realizada entre el 14 y el 22 de noviembre en 41 ciudades y municipios, con un margen de error general de ±2,0 % y un nivel de confianza del 95 %, según DatAnálisis.

¿Cuál es la aprobación del presidente Abelardo de la Espriella según DatAnálisis?

De acuerdo con la encuesta de DatAnálisis, el presidente Abelardo de la Espriella tiene una aprobación del 52 %, mientras que su desaprobación se sitúa en el 39,6 %. Los principales motivos de aprobación son la política de seguridad y la mano dura contra la delincuencia.

¿Cuáles son los principales problemas que preocupan a los colombianos según la encuesta?

Según los resultados obtenidos por DatAnálisis, la inseguridad y la delincuencia lideran las preocupaciones ciudadanas, seguidos de la crisis en el sistema de salud, el desempleo, la corrupción y la mala situación económica, lo que refleja las áreas que la población espera que sean atendidas con mayor urgencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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