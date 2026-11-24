Una familia del municipio de Bello, Antioquia, atraviesa momentos de angustia por la desaparición de Violeta Muñoz Pineda, una adolescente de 15 años cuyo paradero se desconoce desde la madrugada de este lunes 23 de noviembre.

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Según el reporte de sus allegados, la menor salió de su vivienda, ubicada en el barrio Niquía, en circunstancias que ahora son motivo de preocupación e investigación. Desde entonces, sus familiares no han logrado establecer dónde se encuentra. Daniel Leonardo Perdomo, padre de la adolescente, contó que Violeta abandonó la casa aproximadamente a las 3:00 de la mañana. Al salir, llevaba consigo dos maletas y dos bolsas, pero dejó su teléfono celular en la residencia.

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Aunque sus familiares no tienen certeza sobre la ropa que vestía en ese momento, creen que llevaba una chaqueta de jean y leggings negros. La preocupación aumentó cuando los allegados revisaron el teléfono que Violeta había dejado en la vivienda. Allí encontraron una conversación con una persona que, según su padre, no pertenece al entorno familiar ni al grupo de amigos de la adolescente.

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Perdomo también advirtió que en esos mensajes aparecen palabras y expresiones que su hija no acostumbra utilizar. Por esta razón, la familia teme que alguien de otra región del país haya establecido contacto con ella y pudiera haber influido en su decisión de salir de casa.

Por ahora, no se ha confirmado quién sería la persona con la que conversaba la menor ni qué relación tendría con su desaparición. Ante la situación, la Alcaldía de Bello puso en marcha la Ruta Urgente de Búsqueda y emitió una alerta para solicitar el apoyo de la ciudadanía y de las autoridades.

La advertencia también fue dirigida a los organismos encargados de la vigilancia en terminales de transporte y aeropuertos, con el propósito de reforzar la búsqueda y evitar que la adolescente pueda ser trasladada fuera de la ciudad o del departamento.

Jenyfer López Pérez, secretaria de Inclusión Social, Familia y Participación Ciudadana de Bello, hizo un llamado a los habitantes de Antioquia y del resto del país para compartir la información sobre la desaparición y reportar cualquier dato que ayude a encontrar a la joven.

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Mientras avanzan las labores de búsqueda, el padre de Violeta también difundió un mensaje en redes sociales para pedir que se comparta la fotografía de su hija y llegue a más personas. En medio de la incertidumbre, le pidió directamente a la adolescente que se comunique con su familia y les confirme que se encuentra bien.

Las autoridades solicitaron a quienes tengan información que pueda contribuir a establecer el paradero de Violeta Muñoz Pineda que se comuniquen de inmediato con las líneas habilitadas, disponibles las 24 horas:

300 448 00 00

604 322 48 48

La familia espera recibir noticias de la adolescente y pide a la ciudadanía compartir su caso para ampliar las posibilidades de encontrarla.

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