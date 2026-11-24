Nuevos elementos salieron a la luz en torno a las horas previas al hallazgo del cuerpo del estudiante de 17 años Gabriel Cárdenas Morales en inmediaciones del Salto del Tequendama, ocurrido el pasado lunes 23 de noviembre. En declaraciones entregadas a Citytv, de la Casa Editorial El Tiempo, su madre, Viviana Morales Puentes, reveló que luego de perder comunicación con el joven recibió llamadas de ciudadanos que aseguraban haberlo visto cerca de la calle 19 con avenida NQS, en el centro de Bogotá, reportes que llevaron a sus allegados a desplegar recorridos de búsqueda por distintos puntos de la capital.

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Entre los datos recopilados por los familiares apareció una versión sobre un supuesto cruce entre el universitario de la Universidad de los Andes y un integrante de la Policía antes de que se le perdiera definitivamente el rastro. Según lo que les relataron a sus allegados, el uniformado le habría solicitado sus documentos de identidad y, al verificar que se trataba de un menor de edad, le habría permitido continuar su camino, un episodio que incrementó la inquietud de la familia por reconstruir qué sucedió exactamente después de ese momento hasta su aparición en el Salto del Tequendama.

Mientras intentan llenar ese vacío temporal, la madre del adolescente explicó que la Fiscalía General de la Nación avanza en varias líneas técnicas de verificación. Los investigadores revisan grabaciones de cámaras de seguridad de los sectores señalados, rastrean los registros de ubicación de su teléfono celular y consultan los historiales de movimiento en aplicaciones de transporte para trazar con precisión su recorrido desde que salió de su vivienda.

Por ahora, los allegados de Gabriel Cárdenas permanecen a la espera de los dictámenes forenses del Instituto Nacional de Medicina Legal, resultados que serán determinantes para establecer las circunstancias y causas exactas de lo ocurrido con el joven estudiante. Asimismo, insisten en que las autoridades esclarecen toda la cadena de hechos registrada antes de que se reportara su desaparición y posterior hallazgo en Cundinamarca.