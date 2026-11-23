Uno de los hombres que figuraba entre los objetivos prioritarios de las autoridades en Antioquia terminó muerto en una carretera del Oriente del departamento. Se trata de Ramiro de Jesús Henao Aguilar, conocido como alias Fantasma o Simón, señalado de liderar una estructura del Clan del Golfo y por quien la Gobernación ofrecía una recompensa de hasta 100 millones de pesos.

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El hallazgo se conoció este lunes 23 de noviembre, luego de que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmara que el hombre fue encontrado sin vida en jurisdicción del municipio de San Luis. Su cuerpo estaba en una cuneta de la autopista Medellín-Bogotá, entre los sectores Aragones y El Molino.

Según información recogida por El Colombiano, transportadores habrían advertido la presencia del cuerpo hacia las 2:00 de la madrugada. Posteriormente, las autoridades avanzaron con las verificaciones para establecer las circunstancias del hecho.

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La primera hipótesis entregada por el mandatario departamental apunta a un posible ajuste de cuentas dentro de la misma organización criminal. Rendón acompañó el anuncio con un mensaje contundente: “El que vive de la maldad, muere por la maldad”.

Sin embargo, las circunstancias del homicidio todavía deben ser esclarecidas por los investigadores. Por ahora, no se ha establecido quiénes estarían detrás del crimen ni los motivos concretos que habrían llevado a su muerte.

Alias Fantasma estaba en el cartel de los más buscados de Antioquia

Ramiro de Jesús Henao era uno de los objetivos de la Operación Cazador Antioquia, estrategia impulsada por la Gobernación para ubicar y llevar ante la justicia a integrantes de organizaciones armadas ilegales que operan en el departamento.

Las autoridades lo identificaban como presunto cabecilla de la subestructura Pacificadores de Samaná, perteneciente al Clan del Golfo, con influencia criminal en sectores del Oriente antioqueño y el Magdalena Medio.

Su ubicación era una prioridad para los organismos de seguridad. Por información que permitiera encontrarlo, judicializarlo y capturarlo, la Administración Departamental había establecido una recompensa de hasta 100 millones de pesos.

De hecho, en la actualización del cartel de los más buscados divulgada en noviembre, alias Fantasma todavía aparecía entre los objetivos pendientes. Su muerte se conoció pocos días después de que otros integrantes de esa lista, alias Primo Gay y alias Chuzo, fueran capturados.

Los antecedentes judiciales que tenía Ramiro de Jesús Henao

El historial de Henao estaba relacionado con diferentes investigaciones y condenas por delitos de alto impacto. Según los reportes judiciales citados por la Gobernación de Antioquia, figuraba en procesos por tortura, homicidio, desaparición forzada, concierto para delinquir, secuestro, hurto, tráfico y porte de armas de fuego, además de falsedad en documento público.

También era señalado de tener vínculos con estructuras paramilitares que tuvieron presencia en el Oriente antioqueño durante la década de los noventa.

Las autoridades lo describían como un hombre cercano a Oliverio Isaza Gómez, alias Terror, quien fue uno de los principales cabecillas de la estructura Magdalena Medio del Clan del Golfo y murió durante un operativo militar en febrero de 2025.

Después de la muerte de Terror, Henao habría asumido un papel de liderazgo dentro de los Pacificadores de Samaná, organización a la que las autoridades le atribuían actividades relacionadas con el control territorial y las finanzas ilegales.

Oriente antioqueño atraviesa una disputa entre estructuras criminales

La muerte de alias Fantasma se conoce en medio de las alertas por la confrontación entre grupos armados ilegales en diferentes municipios del Oriente antioqueño.

La Defensoría del Pueblo advirtió sobre los riesgos derivados de las disputas entre el Clan del Golfo y el grupo delincuencial El Mesa por corredores de movilidad y fuentes de financiación ilegal. La alerta temprana 028 de 2026 identifica afectaciones en municipios como La Unión, El Carmen de Viboral, Abejorral, Sonsón, Argelia y Nariño.

Entre los riesgos señalados están las extorsiones, las restricciones a la movilidad, los controles sobre la población y los homicidios. La situación ha obligado a las autoridades departamentales a adelantar reuniones de seguridad y solicitar mayor presencia de la Fuerza Pública.

Aunque la hipótesis inicial sobre la muerte de alias Fantasma apunta a un posible ajuste de cuentas dentro del Clan del Golfo, las autoridades no han establecido que el crimen esté directamente relacionado con la disputa territorial advertida por la Defensoría.

Su fallecimiento representa la salida de uno de los objetivos que figuraban en el cartel de los más buscados de Antioquia. No obstante, la investigación deberá determinar quiénes participaron en el homicidio y qué ocurrió en las horas previas a que su cuerpo fuera abandonado en la vía Medellín-Bogotá.

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