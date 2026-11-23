Por: El Espectador

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Las recientes declaraciones del expresidente Juan Manuel Santos sobre el Acuerdo de Paz con las Farc han encendido una cadena de respuestas desde el gabinete del presidente Abelardo de la Espriella y sectores del uribismo, justamente cuando se cumple una década de la firma del histórico pacto. La controversia se centró en una entrevista publicada por El Espectador, donde Santos defendió el legado de su Gobierno, criticó las políticas de paz de la actual administración y cuestionó las posturas de figuras clave como Alejandro Ordóñez, actual ministro del Interior y quien en 2016 ocupaba el cargo de procurador.

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En sus declaraciones, Santos insistió en que la polarización en torno al plebiscito por la paz fue causada por intereses políticos. El expresidente señaló directamente a Ordóñez de haber promovido "mentiras" sobre el Acuerdo, lo que a su entender dañó profundamente la percepción pública del proceso. Además, cuestionó el lenguaje utilizado por el presidente de la Espriella y consideró que "pasearse por los cadáveres" implica restar dignidad al jefe de Estado, alertando sobre los peligros de esa actitud.

La respuesta oficial no se hizo esperar. Ordóñez, en su calidad de ministro del Interior, calificó de ilegítimo el plebiscito y manifestó que la dignidad presidencial no se pierde al ejercer la autoridad constitucional contra el terrorismo, sino al desconocer la voluntad del pueblo, recordando el resultado adverso en las urnas. Según Ordóñez, el país sufre actualmente las secuelas derivadas de haber convertido a las Farc en una organización criminal con control territorial, originadas por lo que consideró un "mal acuerdo". De acuerdo con sus palabras, esta situación debilita la legitimidad del Estado y resta autoridad moral a quienes promovieron ese pacto.

Iván Cancino, ministro de Justicia, también se sumó a las críticas y aseguró que la dignidad de la presidencia se resquebrajó cuando se ignoró la voz del pueblo y se ofreció impunidad a cambio de una paz incompleta. Destacó que hoy en día se observa la expansión de las disidencias de las Farc, las cuales mantienen disputas territoriales y actividades ilícitas, como el control de rutas del narcotráfico y el reclutamiento de menores.

Por su parte, el partido Centro Democrático, liderado por Álvaro Uribe, desestimó las declaraciones de Santos, calificándolas de "mentirosas" e insistiendo en que nunca se aceptaron los cambios propuestos al acuerdo. Desde sus redes sociales, lamentaron que el expresidente Uribe tenga que pronunciarse sobre estos señalamientos y señalaron que Santos prefirió "complacer al terrorismo" antes que buscar un acuerdo nacional, según El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué dijo Juan Manuel Santos sobre el acuerdo de paz y la reacción del actual gobierno?

Juan Manuel Santos defendió en El Espectador el proceso de paz firmado en 2016, atribuyendo la polarización a intereses políticos y cuestionando las "mentiras" promovidas, según él, por Alejandro Ordóñez. El actual gobierno de Abelardo de la Espriella, representado por Ordóñez y Cancino, rechazó las afirmaciones de Santos, argumentando que la dignidad presidencial se perdió al desconocer la voluntad popular y que el país paga las consecuencias de aquel acuerdo.

¿Cómo responden el uribismo y el Centro Democrático a los comentarios de Santos sobre la paz?

El Centro Democrático señaló que resulta una "pereza" tener que contestar a Santos, y lo acusó de no incorporar ninguna de sus propuestas en el texto del acuerdo de paz, según lo informado por El Espectador. Además, cuestionan que se prefiriera, a su juicio, complacer a grupos armados antes que alcanzar un acuerdo verdaderamente nacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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