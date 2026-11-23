Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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A una década de la histórica firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el expresidente Juan Manuel Santos ha vuelto a defender con firmeza el proceso, ante recientes críticas del presidente Abelardo de la Espriella, quien ha tildado la negociación como una "falsa paz". En una entrevista difundida por BBC Mundo, en la que también intervino Rodrigo Londoño, conocido como alias ‘Timochenko’, el exjefe de Estado afirmó que responsabilizar al acuerdo por la crisis de violencia actual es un error. Según Santos, se trata más bien de una falla en la aplicación de lo pactado y de la ausencia institucional en zonas vulnerables, idea que sintetizó al sostener: "La violencia de hoy no es producto del acuerdo de paz. Es producto de la falta de implementación".

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Durante este diálogo, que reunió a Santos y Londoño diez años después de la firma del documento en el Teatro Colón de Bogotá, ambos aceptaron que hubo errores en el proceso. Londoño señaló que, si bien el Gobierno planeó con minuciosidad la negociación, no tuvo la misma preparación para la implementación de los acuerdos. Santos coincidió en que ese fue un camino complejo y lento, al tiempo que culpó en parte a la falta de voluntad política de los gobiernos posteriores por las dificultades que han persistido.

Ambos recordaron el plebiscito del 2 de octubre de 2016, en el que la mayoría de colombianos rechazó el acuerdo. Santos reconoció que no apreciaron el verdadero impacto que tuvo la desinformación en la campaña, mientras que Londoño admitió que los dirigentes de las FARC no hicieron suficiente pedagogía para explicar a sus bases los alcances de la negociación. Pese a estos tropiezos, los dos mantienen que fue acertada la decisión de poner fin a la confrontación armada.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), uno de los componentes más debatidos del acuerdo, también ocupó un lugar central en la entrevista. Santos defendió el enfoque restaurativo de la JEP, afirmando que busca la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las víctimas, aunque admitió que no todas han tenido una reparación suficiente y que faltó explicar el funcionamiento de la justicia transicional. Londoño, por su parte, manifestó que escuchar a las víctimas le mostró que la guerra debió haber terminado antes e hizo un llamado a rechazar cualquier retorno al conflicto armado: "No señores, a la guerra no volvemos".

Luego de una década, el acuerdo de paz es recordado por poner fin al enfrentamiento con las FARC, pero sigue enfrentando retos pendientes en la implementación, especialmente en reforma rural, garantizar seguridad a los firmantes y mayor presencia del Estado en las regiones más afectadas, según la entrevista de BBC Mundo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué algunos sectores critican la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) del acuerdo de paz?

De acuerdo con la entrevista publicada por BBC Mundo, la JEP, que es el mecanismo de justicia transicional creado tras el acuerdo, ha sido uno de los temas más cuestionados debido a sus sanciones restaurativas y al diseño orientado a satisfacer los derechos de las víctimas. Sin embargo, parte de la población ha considerado insuficiente la reparación y ha habido falta de claridad sobre el funcionamiento de esta justicia especial, lo que ha alimentado las críticas y el inconformismo en algunos sectores.

¿Cuáles son los principales retos pendientes en la implementación del acuerdo de paz con las FARC?

Según lo debatido por Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño en la conversación con BBC Mundo, los principales desafíos que enfrenta la implementación del acuerdo de paz incluyen avanzar en la reforma rural, mejorar la seguridad para los firmantes del acuerdo y lograr una mayor presencia del Estado en las regiones tradicionalmente golpeadas por el conflicto, cuestiones centrales para evitar el resurgimiento de la violencia y consolidar la reconciliación nacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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