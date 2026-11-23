El presidente Abelardo de la Espriella reaccionó al escándalo por los presuntos títulos académicos falsos que involucra a tres congresistas del Pacto Histórico.

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A través de una historia publicada en su cuenta personal de Instagram, compartió un video en el que una mujer anuncia la creación de un nuevo refrán colombiano: “Ya no se dice más falso que una moneda de cuero, se dice ahora más falso que el diploma de un petrista”.

El material también incluye el mensaje: “El nuevo dicho colombiano nació de la falsedad de los Petrosky. Estamos firmes por la patria”, en alusión a las denuncias que salpican a integrantes de esa colectividad.

La controversia involucra a las congresistas Verónica Estrada, Andrea Vargas y Claudia Romero Nader. En particular, Estrada habría presentado un título falso de ingeniería de minas de la Universidad Nacional.

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Por este caso, la Procuraduría General de la Nación ordenó suspender provisionalmente a Estrada de su cargo como representante a la Cámara por Antioquia para el periodo 2026-2030.

El Ministerio Público argumentó que su permanencia podría interferir en el desarrollo de la investigación disciplinaria.

La situación también generó críticas dentro del propio Pacto Histórico. La congresista María Fernanda Carrascal exigió a Estrada renunciar a su curul y apartarse del partido para permitir que la justicia avance, al considerar que las denuncias han afectado la credibilidad del movimiento político.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.