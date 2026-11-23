Por: El Espectador

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El gobierno de Abelardo de la Espriella nombró a Miguel Uribe Londoño como embajador de Colombia ante el Reino Unido, después de un proceso diplomático que se extendió por poco más de tres meses. Uribe Londoño, excandidato presidencial y padre del asesinado Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, asume este reto en un contexto en el que las relaciones entre ambos países han sido calificadas como "en su más bajo nivel" y marcadas por el abandono, según él mismo afirmó. El documento oficial de nombramiento, firmado por el canciller Omar Bula, fue emitido tras varias semanas de espera por la respuesta oficial del gobierno británico.

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De acuerdo con lo explicado por la Cancillería, los procesos para completar este tipo de designaciones diplomáticas pueden tardar entre varias semanas y algunos meses. En este caso, la solicitud de beneplácito fue enviada el 20 de agosto, apenas trece días después de la toma de posesión del presidente De la Espriella. El beneplácito del Reino Unido llegó a Colombia el 29 de octubre, quedando pendiente solo la formalización del trámite local para que Uribe Londoño pudiera ocupar su nuevo cargo. En la administración previa, esta representación fue ocupada por figuras cercanas al anterior gobierno, como Roy Barreras y Laura Sarabia.

Entre los desafíos principales que enfrenta Uribe Londoño está el de recuperar la exención de visado para los colombianos que viajan al Reino Unido. Además, llega en medio del anuncio de la Cancillería sobre la implementación de un sistema para "monitorear" los resultados de embajadores y funcionarios. Omar Bula, el canciller, explicó que este sistema permitirá identificar con claridad los beneficios y logros conseguidos en las distintas misiones diplomáticas.

En paralelo, la administración De la Espriella ha orientado sus nombramientos diplomáticos hacia sectores del empresariado y figuras de la "clase política tradicional", como reportó El Espectador. Entre los nuevos nombres están José Miguel Santamaría Uribe, vinculado a Salvación Nacional, y Ernesto Lucena Barreto, exministro de Deporte, quien ocupará la embajada en Singapur. Martín Eduardo Botero, abogado especializado en derecho constitucional europeo, fue designado embajador en Países Bajos, donde opera la Corte Penal Internacional (CPI).

Esta tendencia refuerza la presencia de figuras cercanas al partido de gobierno, antiguos aliados y representantes de sectores influyentes, según el análisis presentado por El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los retos principales para Miguel Uribe Londoño como embajador en Reino Unido?

De acuerdo con la información de El Espectador, Miguel Uribe Londoño afronta el reto de recuperar la exención de visado para los colombianos ante el Reino Unido, además de recomponer una relación bilateral que él mismo califica como deteriorada tras la administración anterior. Su nombramiento ocurre en un contexto de reformas en la Cancillería para monitorear el impacto de las gestiones diplomáticas.

¿Cómo funciona el sistema de monitoreo de resultados anunciado por la Cancillería?

Según declaraciones del canciller Omar Bula recogidas por El Espectador, el nuevo sistema permitirá evaluar los resultados de los funcionarios y embajadores en términos de reuniones sostenidas, beneficios concretos para Colombia, obtención de recursos e inversión extranjera. Este mecanismo busca dar claridad sobre la gestión de la diplomacia colombiana y sus efectos en el país.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.