Colombia conmemora 20 años del Código de la Infancia y la Adolescencia, establecido mediante la Ley 1098 de 2006, que reconoció a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos y estableció la responsabilidad del Estado, las familias y la sociedad en su protección integral.

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La norma, inspirada en la Convención sobre los Derechos del Niño, busca garantizar sus derechos, prevenir vulneraciones y restablecerlos cuando son afectados.

Entre sus principales avances están el fortalecimiento del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, la creación de un sistema de responsabilidad penal para adolescentes con enfoque pedagógico y restaurativo, y la obligación de coordinar acciones institucionales para proteger a esta población.

Sin embargo, cinco plataformas que trabajan por los derechos de la niñez (Alianza por la Niñez Colombiana, Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), Coalición por la Primera Infancia en Crisis, NiñezYA y Plataforma Colombiana por el Protagonismo de Niñas, Niños y Jóvenes (Plataforma Tres Voces)) advierten que persisten grandes desafíos. Cerca del 43 % de los menores de 18 años vive en pobreza monetaria, cada 22 horas un niño o niña es reclutado para la guerra y diariamente se reportan 217 casos de presunta violencia contra menores.

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Además, el 25 % de esta población enfrenta inseguridad alimentaria y solo la mitad de los niños en primera infancia accede a educación inicial.

Las organizaciones piden convertir los derechos establecidos en la ley en acciones concretas, con mayor inversión, fortalecimiento institucional y políticas públicas que garanticen el bienestar de la niñez y la adolescencia en todo el país.

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