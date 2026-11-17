Cuando se planean vacaciones en familia, especialmente destinos con playa o piscina, contar con accesorios adecuados para los niños puede hacer más cómodas sus actividades. Entre las alternativas de calzado aparecen los zapatos acuáticos infantiles, diseñados para proteger los pies mientras los pequeños juegan, nadan o caminan sobre diferentes superficies.

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Una de estas opciones tiene un descuento del 50 % durante la temporada de Black Friday. Se trata de unos tenis deportivos acuáticos para niños y niñas, cuyo precio es de $ 33.150 pesos colombianos.

Zapatos acuáticos para niños: ligeros y de secado rápido

Uno de los principales atractivos de este calzado es su diseño liviano. La parte superior está elaborada con una tela elástica y transpirable que busca facilitar la circulación del aire y permitir que los niños puedan utilizarlos durante diferentes actividades.

Además, están pensados para entrar en contacto con el agua y secarse rápidamente, una característica práctica para quienes buscan zapatos que puedan utilizarse tanto en la playa como en la piscina.

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Otro elemento destacado son sus plantillas de EVA, que incorporan pequeños orificios para favorecer la ventilación. Este material también ofrece amortiguación para ayudar a absorber los impactos y reducir la fatiga en los pies y las piernas.

Suelas antideslizantes para proteger los pies

La seguridad es otro aspecto importante de este tipo de calzado. Estos zapatos acuáticos cuentan con una suela de EVA y pequeñas cápsulas de goma que buscan mejorar la tracción sobre diferentes superficies.

Este diseño puede ayudar a reducir los resbalones y proteger los pies de los niños frente al contacto con piedras, rocas y otros elementos que pueden encontrarse en zonas de playa o espacios al aire libre.

La estructura también está pensada para ofrecer flexibilidad y comodidad, con materiales que buscan disminuir el roce durante su utilización.

¿En qué actividades se pueden utilizar?

Aunque están diseñados principalmente para ambientes acuáticos, estos zapatos tienen diferentes posibilidades de uso. Según la descripción del producto, pueden utilizarse en actividades como:

Playa y piscina.

Natación y navegación.

Buceo y deportes acuáticos.

Caminatas y carreras.

Pesca y voleibol de playa.

Actividades al aire libre y jardinería.

Por su diseño ligero, también pueden ser una alternativa para llevar durante viajes familiares, especialmente cuando se visitan lugares donde los niños pasan buena parte del tiempo jugando en el agua o caminando sobre arena y superficies irregulares.

¿Qué dicen los compradores de estos zapatos infantiles?

Entre las opiniones compartidas por compradores aparecen comentarios positivos sobre la comodidad y facilidad de uso.

Una persona que adquirió el calzado para su hijo de seis años destacó que la talla correspondía a lo esperado y que los zapatos eran cómodos, livianos y fáciles de poner sin ayuda de un adulto. También señaló que al pequeño le gustaba utilizarlos y no manifestaba molestias.

Otro comprador contó que los llevó durante un viaje improvisado y que su hijo, quien tiene una alta sensibilidad sensorial, pudo utilizarlos durante varios días mientras jugaba con piedras y arena. Según su experiencia, el niño estuvo cómodo con ellos.

Estas opiniones ofrecen referencias sobre la experiencia de otros compradores, aunque la comodidad y el ajuste pueden variar según el pie y la talla de cada niño.

Precio de los zapatos acuáticos para niños en Black Friday

Este calzado deportivo para niños y niñas tiene un precio anunciado de $ 33.150 pesos colombianos, con un descuento del 50 % durante la temporada de Black Friday.

Por su diseño transpirable, las plantillas acolchadas y las suelas con cápsulas de goma, puede ser una alternativa para las familias que buscan calzado infantil para la playa, la piscina y otras actividades al aire libre.

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