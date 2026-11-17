La decoración del árbol de Navidad suele ser uno de los momentos más esperados de la temporada. Aunque las esferas y las luces siguen siendo protagonistas, hay otros accesorios que permiten renovar su apariencia y crear una composición con más personalidad.

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En Amazon se pueden encontrar opciones que van desde adornos tradicionales hasta propuestas que también aportan aromas al hogar. Estas son tres alternativas para quienes quieren salirse un poco de lo convencional.

1. Ramas artificiales de bayas rojas para darle color al árbol

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Las ramas de bayas rojas de Fangoo son una alternativa para quienes buscan incorporar pequeños detalles de color a la decoración. El paquete incluye 20 ramas artificiales de aproximadamente 7 pulgadas, cada una con 12 bayas rojas.

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Sus tallos flexibles permiten acomodarlas entre las ramas del árbol y también utilizarlas en coronas, centros de mesa o arreglos navideños. Son una opción para quienes prefieren una decoración con detalles inspirados en elementos naturales.

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2. Adornos aromáticos para que el árbol también huela a Navidad

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Los Scentsicles proponen algo diferente: no solo decoran, también ayudan a perfumar el ambiente. Se trata de varitas aromáticas diseñadas para colgar en el árbol y aportar una fragancia inspirada en los árboles naturales.

La referencia consultada corresponde a una presentación de 12 unidades. Es una alternativa para quienes quieren complementar las luces y los adornos tradicionales con un aroma que acompañe la temporada navideña.

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3. Figuras de hombres de jengibre para una decoración más divertida

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Los adornos de kockuu tienen como protagonistas a los tradicionales hombres de jengibre. El diseño también incluye pequeñas figuras de casas de jengibre, ideales para crear una decoración con temática de dulces y galletas navideñas.

El paquete consultado incluye figuras de aproximadamente 3 pulgadas, elaboradas en plástico flexible y con cordones para colgarlas. Pueden combinarse con esferas de colores o utilizarse en un árbol decorado completamente con motivos de repostería.

Estas tres opciones muestran que la decoración navideña puede ir más allá de las esferas tradicionales: pequeños detalles de color, figuras temáticas y hasta aromas pueden ayudar a crear un árbol con un estilo propio.

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