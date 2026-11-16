Por: VALORA ANALITIK

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A finales de noviembre se espera que Colpensiones y los fondos privados giren la prima de Navidad de los pensionados en Colombia. El pago se entrega a todos los jubilados, salvo en unos pocos casos.

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Tanto el fondo público como las administradoras privadas ya confirmaron que la transferencia se hará el 30 de noviembre, con lo que solo quedaría el pago de diciembre para completar las mesadas correspondientes a 2026.

La prima de Navidad de los pensionados en Colombia corresponde a una mesada completa; si esta es de $3 millones, ese mes el jubilado recibirá cerca de $6 millones.

La norma confirma entonces que, en esta mesada, no se hacen descuentos por salud ni, en el caso de las pensiones altas, se cobra el aporte al fondo de solidaridad pensional.

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Detalles sobre el pago de la prima de Navidad de los pensionados en Colombia

De acuerdo con la ley, son cuatro los casos en los que no se paga la mesada 13, pero esta se entrega a la gran mayoría de los jubilados en cualquiera de los regímenes vigentes.

Pensiones causadas con posterioridad al 31 de julio de 2011 y que superen los 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) Beneficiarios del programa BEPS (Beneficios Económicos Periódicos) Personas que recibieron devolución de saldos o indemnización sustitutiva Beneficiarios de subsidios o transferencias monetarias (por ejemplo, Colombia Mayor)

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La prima de Navidad de los pensionados en Colombia se transfiere, recuerdan los fondos, a las cuentas en las que los pensionados reciben regularmente sus mesadas.

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