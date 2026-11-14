Los primeros 100 días del gobierno de Abelardo de la Espriella dejan resultados económicos contrastantes. Mientras indicadores como la inflación, las tasas de los títulos de deuda pública y las ventas del comercio minorista presentan un comportamiento relativamente favorable frente al mismo periodo del gobierno de Gustavo Petro, otros sectores, como la industria y la construcción de vivienda de interés social (VIS), muestran señales de preocupación.

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(Vea también: Fondo Milagro y las preguntas sobre la reconstrucción que enfrenta el Gobierno De la Espriella en primeros 100 días)

Así lo establece un informe de Dapper, que comparó el comportamiento de indicadores económicos durante las primeras semanas de ambas administraciones, agrupados en grandes áreas: mercados financieros, precios e inflación, actividad económica, sectores productivos y deuda pública.

El estudio toma como referencia el periodo comprendido entre el 7 de agosto y el 15 de noviembre, fecha en la que se cumplen los primeros 100 días de los dos gobiernos.

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Uno de los contrastes más importantes del informe de Dapper está en el comportamiento de los precios. La inflación anual pasó de 6,03 % en julio a 6,30 % en octubre de 2026, un incremento de 0,27 puntos porcentuales. En el mismo periodo de 2022, durante el comienzo del gobierno Petro, pasó de 10,21 % a 12,22 %, es decir, aumentó 2,01 puntos porcentuales.

La diferencia también se observa en los alimentos. Según el informe, su inflación anual llegó a 7,31 % en octubre de 2026, frente al 27,02 % registrado en octubre de 2022. Aunque los precios de los alimentos también aumentaron durante la ventana de Abelardo, el incremento fue considerablemente menor.

Otro indicador favorable para el periodo de 2026 corresponde a los títulos de deuda pública TES a 10 años. La tasa pasó de 12,13 % a 13,15 %, un incremento de 102 puntos básicos. En el inicio del gobierno Petro había subido 241 puntos básicos, al pasar de 11,70 % a 14,12 %.

En los mercados financieros, sin embargo, el panorama tiene matices. El riesgo país, medido mediante el indicador EMBI, aumentó 46 puntos básicos durante la ventana de Abelardo, frente a 54 puntos básicos en la de Petro. No obstante, en términos porcentuales el incremento fue mayor en 2026: 24,4 % frente a 13,7 %.

Dapper aclara que el nivel absoluto del riesgo país fue considerablemente menor en 2026. Al cierre de las respectivas ventanas, el spread se ubicó en 234 puntos básicos, frente a 451 puntos básicos en 2022. Por eso, el aumento porcentual no debe confundirse con un mayor nivel de riesgo frente al registrado durante el comienzo del gobierno anterior.

En el comercio minorista también aparece una diferencia favorable para el periodo de Abelardo. Las ventas reales aumentaron 1,10 % entre julio y agosto de 2026, mientras que en el mismo lapso de 2022 cayeron 1,83 %.

La demanda de energía eléctrica ofrece otro resultado positivo. En septiembre de 2026 creció 6,16 % anual, frente al 1,60 % registrado en septiembre de 2022. La diferencia fue de 4,56 puntos porcentuales.

Actividad económica, industria y vivienda VIS presentan señales de preocupación

El panorama cambia al revisar los indicadores de actividad productiva. El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE), que publica el Dane, cayó 3,11 % entre julio y agosto de 2026. Durante el mismo periodo de 2022 había aumentado 1,65 %.

La industria manufacturera también muestra diferencias importantes. De acuerdo con las cifras recopiladas por Dapper, la producción real disminuyó 4,05 % entre julio y agosto de 2026, mientras que en 2022 había aumentado 1,33 %.

Las ventas industriales tuvieron un comportamiento similar: cayeron 3,79 % en la ventana de Abelardo, frente a un crecimiento de 0,91 % en la de Petro. En cuanto al personal ocupado, ambos periodos registraron variaciones positivas, aunque la de 2026 fue menor: 0,09 % frente a 0,27 %.

Las iniciaciones de vivienda, es decir, las unidades cuya construcción comenzó, disminuyeron 51 % entre julio y septiembre de 2026. En el mismo periodo de 2022 la caída había sido de 14 %.

Los lanzamientos también muestran un contraste: aumentaron 23,6 % durante la ventana de Petro y disminuyeron 5,6 % durante la de Abelardo. Las ventas de VIS cayeron en ambos periodos, aunque la reducción fue ligeramente mayor en 2026: 10,5 %, frente a 9,3 %.

Por su parte, la oferta disponible disminuyó 2,3 % en 2026 y 0,9 % en 2022.

¿Qué pasó con la deuda pública durante los primeros 100 días?

En materia de endeudamiento, el informe compara los saldos de la deuda bruta del Gobierno Nacional Central (GNC) al cierre de agosto y septiembre de cada año.

En 2026, la deuda pasó de 1.169,1 billones de pesos a 1.185,5 billones, un incremento de 16,4 billones, equivalente al 1,4 %. En 2022 pasó de 805 billones a 821,1 billones, con un aumento reportado de 16,2 billones, equivalente al 2 %.

Aunque el incremento porcentual fue menor durante el periodo de Abelardo, el aumento nominal fue prácticamente igual al registrado durante el comienzo del gobierno Petro.

También existe una diferencia en la composición del endeudamiento. La deuda interna representaba el 78,7 % del saldo total a agosto de 2026, frente al 59,8 % en agosto de 2022.

El informe de Dapper precisa que estos valores están expresados en pesos corrientes y que no deben compararse directamente sin considerar el tamaño de la economía. Además, el saldo de la deuda está condicionado por factores como las obligaciones heredadas, las colocaciones, las refinanciaciones y las variaciones de la tasa de cambio.

En su balance de los primeros 100 días, el estudio de Dapper deja una economía con resultados diferentes según el indicador que se examine. La inflación, los TES, el comercio minorista y la demanda de electricidad muestran cifras relativamente favorables frente a 2022, mientras que la actividad económica, la producción industrial y varios indicadores de vivienda VIS presentan retrocesos.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.