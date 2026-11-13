El economista Wilson Rodríguez, profesor de la Universidad de La Sabana, propuso que el aumento del salario mínimo para 2027 sea del 8,4%, al considerar que este porcentaje permitiría compensar la inflación estimada del 6,3% y reconocer una productividad laboral cercana al 2%, sin generar presiones excesivas sobre las empresas.

Sigue a PULZO en Discover

El académico advirtió que un incremento de dos dígitos podría elevar los costos laborales por encima de la capacidad productiva de los negocios, afectar la contratación y poner en riesgo empleos formales.

Entre los sectores más expuestos mencionó el comercio, los restaurantes, los hoteles y las actividades agropecuarias, especialmente las micro y pequeñas empresas.

La propuesta contrasta con las posiciones de la negociación: los gremios empresariales contemplan un aumento cercano al 9%, mientras que los sindicatos mantienen aspiraciones considerablemente superiores.

Lee También

Ante las diferencias, Rodríguez considera posible que el Gobierno termine definiendo el incremento por decreto, aunque todavía no existe una decisión al respecto.

También alertó sobre el impacto fiscal, pues cada punto porcentual de aumento podría representar un gasto adicional cercano al 0,04% del PIB, por las obligaciones estatales en nómina pública y pensiones.

Finalmente, señaló que la informalidad laboral y fenómenos climáticos como El Niño podrían complicar el panorama económico y la discusión salarial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.