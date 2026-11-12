El salario mínimo de Colombia para 2027 podría acercarse a los $1,9 millones, sin incluir el auxilio de transporte, según las nuevas proyecciones de expertos tras conocerse que la inflación anual llegó a 6,30 % en octubre.

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Los analistas estiman que el incremento estaría entre 8 % y 9 %, mientras que las centrales obreras mantienen su intención de solicitar un aumento de dos dígitos.

Juan David Ballén, de Aval Asset Management, y Hernando Zuleta, de la Universidad de los Andes, consideran razonable un ajuste del 8 %. Con este porcentaje, el salario básico pasaría de $1.750.905 a $1.890.977, un aumento de $140.072.

Por su parte, Wilson Rodríguez, de la Universidad de La Sabana, proyecta un incremento de entre 8,5 % y 9 %, que dejaría el salario entre $1.899.732 y $1.908.486.

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Davivienda también calcula un aumento de 8,5 %, teniendo en cuenta la inflación, la productividad y ajustes de años anteriores.

Los expertos advierten que un incremento demasiado alto podría alimentar la inflación, encarecer los costos empresariales, afectar el empleo formal y mantener elevadas las tasas de interés.

La cifra definitiva dependerá de los próximos datos de inflación y productividad, así como de la negociación entre Gobierno, empresarios y sindicatos.

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