En medio de múltiples decisiones empresariales, Multiplaza Bogotá inicia sus planes navideños este sábado 14 de noviembre con una programación gratuita que incluye artistas aéreos, un show láser sobre la cubierta y el cierre musical de Maca & Gero.

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Con este evento inaugural, el centro comercial espera recibir más de 60.000 visitantes, marcando el arranque oficial de sus celebraciones decembrinas en el occidente de la capital colombiana.

La programación especial comenzará a las 6:30 p. m. en la Plaza de la Luna, donde el público disfrutará una puesta en escena que narra una historia corta mediante música.

Durante esa misma jornada, los asistentes presenciarán el tradicional encendido de luces que iluminará el complejo comercial, el sector de La Felicidad y todos sus alrededores durante la temporada.

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El cierre artístico corresponderá a Maca & Gero, reconocido dúo bogotano de pop surgido en redes sociales en 2020 que actualmente cuenta con el respaldo discográfico de Sony Music Colombia.

Los jóvenes cantantes interpretarán sus éxitos más coreados ante las familias capitalinas, destacando dentro de su repertorio temas reconocidos como ‘Abecedario’ y ‘Rompecabezas’.

En el plano comercial, Multiplaza proyecta un aumento de tráfico superior al 18 % con el inicio de las compras navideñas en sus distintos locales y pasillos.

Esta proyección coincide con la Bitácora Económica de octubre de Fenalco, donde el 43 % de los empresarios consultados espera que su situación mejore en los próximos seis meses.

Para esta edición, la Navidad se vivirá en estaciones temáticas ubicadas dentro del centro comercial, diseñadas especialmente para despertar la nostalgia tradicional de la época entre grandes y chicos.

Los visitantes podrán escribir y depositar sus deseos navideños en la cabina de sueños, recorrer la divertida casa de los espejos y disfrutar paseos en el clásico carrusel.

Asimismo, la ambientación interior exhibirá un imponente árbol de 12 metros decorado con más de 1200 esferas navideñas, integrando elementos restaurados en las estaciones y la Plaza de la Luna.

“Este año quisimos que la Navidad en Multiplaza se viviera desde la nostalgia de la temporada. Por eso creamos estaciones donde las familias pueden contarnos sus deseos, subirse al carrusel y descubrir la casa de los espejos, además de un encendido y un show de lanzamiento pensados para que cada integrante de la familia tenga su momento. Y, como el año pasado, queremos que esta también sea una época para dar, así que invitamos a todos a sumarse a nuestra recolección solidaria con la Fundación Ana Valentina”, afirmó Camilo Bohórquez, Gerente de Mercadeo y Comercialización de Multiplaza Bogotá.

De manera paralela al lanzamiento festivo, el complejo comercial abrirá su convocatoria solidaria para recolectar juguetes, útiles escolares y mercados destinados a beneficiar a la Fundación Ana Valentina.

Esta organización social acompaña integralmente a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, permitiendo que los asistentes conozcan los mecanismos de donación tal como ocurrió en la temporada anterior.

¿Quién es dueño de Multiplaza en Bogotá?

El centro comercial Multiplaza en Bogotá pertenece al Grupo Roble, la división inmobiliaria del poderoso conglomerado empresarial salvadoreño Grupo Poma.

La familia Poma controla mayoritariamente este holding internacional, consolidándose como una de las dinastías financieras más influyentes en América Latina.

Este complejo comercial abrió sus puertas en el sector de La Felicidad durante el año 2017, transformando la oferta de entretenimiento y comercio en el occidente de la capital colombiana.

Grupo Poma fundó sus operaciones empresariales en San Salvador en 1919, expandiendo progresivamente sus negocios hacia los sectores automotriz, hotelero, de telecomunicaciones e inmobiliario en toda la región.

Bajo la presidencia corporativa de Fernando Poma, el conglomerado mantiene una sólida presencia comercial y operativa en ocho países del continente americano.

Por su parte, Grupo Roble acumula más de seis décadas de experiencia desarrollando centros comerciales de gran formato, complejos corporativos y proyectos residenciales de alta gama en Centroamérica y Suramérica.

En el mercado colombiano, la organización opera bajo una estrategia de diferenciación competitiva enfocada en la innovación arquitectónica, la sostenibilidad ambiental y el servicio personalizado para sus visitantes.

Además del centro comercial en Bogotá, el grupo empresarial participa activamente en el sector hotelero nacional mediante prestigiosas franquicias internacionales ubicadas en las principales ciudades del país.

El respaldo financiero de este gigante centroamericano garantiza la constante modernización de Multiplaza, posicionándolo como un referente comercial y logístico indiscutible para millones de consumidores bogotanos.

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