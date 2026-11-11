Por: Mall y Retail

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La llegada de Ashley a Plaza de las Américas, en Bogotá, abre un nuevo capítulo competitivo para la categoría mejoramiento del hogar. La marca estadounidense prepara allí su sexta tienda en el país, bajo el formato Ashley Sleep, y encontrará a Muebles Jamar, que opera en el complejo desde 2019. La cita enfrenta una marca global con una empresa fortalecida por la fabricación nacional y el crédito directo.

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Según el Mapa Nacional de Centros Comerciales de Mall & Retail, Plaza de las Américas recibió 29 millones de visitantes durante 2025, uno de los mayores tráficos de Bogotá. Ese tráfico favorece la visibilidad de una categoría de compras poco frecuentes.

Ashley: una potencia mundial y la apuesta de Pablo Sardi en Colombia

Fundada en Estados Unidos en 1945, Ashley se presenta como el mayor fabricante de muebles para el hogar del mundo. Ron Wanek impulsó su crecimiento tras la fusión con Arcadia Furniture en 1982; hoy la dirige su hijo Todd Wanek.

La dimensión del negocio explica el interés que despierta su llegada: la compañía reporta más de 1.100 tiendas de la marca en 81 países y comercialización de sus productos en más de 20.000 puntos de venta de 155 mercados. Su infraestructura industrial y logística supera los 30 millones de pies cuadrados, equivalentes a unos 2,8 millones de m², y su plantilla internacional sobrepasa los 35.000 trabajadores. Su escala favorece la amplitud del catálogo y los costos.

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En Colombia, la marca es desarrollada por Nirvana Group, bajo la dirección de Pablo Sardi. La primera tienda abrió el 28 de junio de 2023 en la avenida 19 con calle 109 de Bogotá, con cerca de 1.500 m² de exhibición. Después llegaron establecimientos en Multiparque, el sector del 12 de Octubre y Barranquilla, además del concepto Ashley Sleep, enfocado en colchones y descanso. Los locales 1110 y 1112 de Plaza de las Américas llevarán Ashley Sleep al suroccidente de la capital.

Durante su primer año, Ashley Colombia alcanzó ventas por $6.500 millones y entregas a más de 40 ciudades. Según declaraciones de Sardi la compañía habría superado los $ 25.000 millones en 2025. Ashley Colombia recibió en Las Vegas el reconocimiento Best International HomeStore, que distinguió a su operación colombiana como el mejor licenciatario internacional de la compañía, constituyéndose en uno de los primeros logros de su estrategia de expansión en el país.

(Vea también: Prestigioso centro comercial le metió $ 1.000 millones a cambio gigante y se llevó gran sorpresa)

Pablo Sardi estudió Administración de Empresas en Purdue University, en Estados Unidos, y comenzó su vida profesional en mercados financieros. Regresó a Colombia para integrarse a Crusardi, la empresa fundada por su madre, María Mercedes Cruz. Desde 2005 impulsó el desarrollo de BoConcept, marca danesa de mobiliario contemporáneo, hasta conformar una red de ocho tiendas en Colombia, Panamá, Costa Rica y Perú.

Fue premiado como franquiciado de BoConcept en 2015, recibió una distinción danesa en 2016 y fue reconocido por KARE Design. En 2021 emprendió una nueva etapa con Ashley, orientada a un público más amplio y a formatos con posibilidades de rápida expansión. Su reto es sostener un crecimiento rentable.

Jamar: Max Naimark, Credijamar y la próxima apertura en Lúmina

Muebles Jamar llegó a Plaza de las Américas en 2019 con una tienda de 1.274 m² en dos niveles. Allí ofrece salas, comedores, dormitorios y colchones. La compañía nació en Barranquilla en 1951, fundada por Jaime Naimark, hijo de inmigrantes polacos, con recursos prestados.

Su hijo Max Naimark, actual presidente, transformó aquel emprendimiento familiar. Ingeniero industrial formado en Estados Unidos, decidió destinar el dinero que su padre le había ofrecido para comprar vivienda a adquirir un almacén de muebles perteneciente a su abuelo. Lo expandió a tres establecimientos y luego integró el negocio con Jamar. Su dirección fortaleció la operación industrial, comercial y financiera.

Las cifras muestran su escala. De acuerdo con el Mapa Nacional del Retail 2026 de Mall & Retail, Jamar registró ingresos de $474.470 millones en 2025, con un crecimiento del 27,1 %. En el primer semestre de 2026 reportó ventas por $247.875 millones, un avance del 33 %. La cadena opera en Colombia y Panamá y cuenta con el Clúster de la Industria de Muebles Jamar (CILA), una infraestructura de aproximadamente 82.000 m² en el Atlántico. Según la empresa, cerca del 95 % de los muebles que comercializa se fabrican en el país.

Un componente decisivo es Credijamar. El sistema, cuyas raíces están en la financiación que ofrecía el fundador, evolucionó hacia una plataforma de crédito directo con herramientas de análisis de riesgo. Max Naimark informó en octubre de 2025 que había originado más de $1,2 billones en préstamos durante los cinco años anteriores y que alrededor del 70 % de las ventas de la compañía dependía de esta modalidad. El crédito facilita compras de mayor valor, pero exige controlar la cartera.

Jamar prepara además una nueva tienda insignia en el complejo Lúmina de Cine Colombia, en Usaquén, contiguo a Hacienda Santa Bárbara. El establecimiento anunciado tendrá 2.500 m² y una inversión cercana a $15.000 millones, dirigida a inventarios y adecuaciones. El proyecto refuerza su presencia en el norte de Bogotá, donde también opera un local de 5.000 m² cerca de IKEA. En la continuidad de la compañía también participa Benny Naimark, tercera generación familiar vinculada a su expansión.

Dos estrategias frente a un consumidor más exigente

En Plaza de las Américas las ofertas serán distintas. Ashley Sleep se concentrará en colchones y productos para el descanso; Jamar combina esa categoría con mobiliario para diversos espacios del hogar. El visitante podrá comparar diseños, financiación y tiempos de entrega.

La principal diferencia está en el origen de sus capacidades. Ashley dispone de una red internacional de fabricación y distribución, un portafolio global y el conocimiento de Pablo Sardi en franquicias. Jamar se apoya en proveedores nacionales, infraestructura industrial cercana y una herramienta financiera propia desarrollada durante décadas. Ashley deberá gestionar importaciones y tasa de cambio; Jamar, productividad industrial y riesgo crediticio.

Ambas coinciden en reconocer el valor de la tienda física. En muebles y colchones, probar materiales y recibir asesoría sigue siendo central, incluso cuando la búsqueda comienza por internet. IKEA y otros operadores elevan la exigencia competitiva. Ventas por m², márgenes y rotación mostrarán quién convierte mejor su expansión en resultados.

Para Mall & Retail, el encuentro entre Ashley y Jamar muestra cómo se transforma el comercio especializado en Colombia. Pablo Sardi representa la capacidad de introducir y desarrollar marcas mundiales; Max Naimark, la evolución de un negocio familiar hacia una organización industrial y financiera.

Plaza de las Américas será una vitrina de esa competencia, mientras la próxima apertura de Jamar en Lúmina confirma que Bogotá sigue atrayendo inversiones en el mercado del hogar.

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