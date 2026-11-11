Comprar una entrada para un concierto podría tener nuevas condiciones en Colombia si avanza un proyecto de ley que pretende ponerle freno a los precios excesivos de la reventa. La iniciativa establece que ninguna boleta revendida podría costar más del 150 % de su valor inicial y también busca impedir que unas pocas personas acaparen las entradas para después ofrecerlas mucho más caras.

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La propuesta, denominada Boleta Justa, contempla otras dos restricciones que cambiarían la manera en que funciona este mercado: cada comprador podría adquirir máximo cinco entradas y estaría prohibido utilizar bots para conseguir grandes cantidades de boletas durante las jornadas de venta. Con esto, sus promotores buscan reducir las compras automatizadas y darles más oportunidades a los aficionados que intentan conseguir entradas por los canales oficiales.

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El debate tomó fuerza por los precios que han alcanzado algunos espectáculos en el mercado de reventa. El representante a la Cámara Diego García, de la Alianza Verde, puso como ejemplo los conciertos de BTS en Bogotá y aseguró que entradas cuyo precio inicial era de $900.000 terminaron ofreciéndose hasta por $19 millones. También mencionó los eventos de Don Omar previstos para 2027.

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“Estamos frente a un cartel, frente a una mafia muy grande en nuestro país de miles de millones de pesos. Estamos hablando de sobrecostos del 300, del 500 y hasta del 700 % en la venta de boletas en nuestro país”, afirmó el congresista en una entrevista con CityTV. Para García, la falta de reglas claras ha permitido que algunos intermediarios eleven considerablemente los valores de las entradas.

La iniciativa también pretende que los compradores tengan mayores garantías cuando adquieren una boleta por fuera de los canales oficiales. Entre los objetivos está que puedan identificar cuánto dinero pagan, quién recibe el pago y a qué entidad acudir si las condiciones ofrecidas no se cumplen. En ese escenario, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tendría un papel central en la vigilancia, dentro de las normas de protección al consumidor.

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Otro aspecto incluido en la propuesta tiene que ver con la devolución del dinero cuando se presenten inconvenientes relacionados con un concierto o evento deportivo. García mencionó un plazo de 15 días para reembolsar el valor inicialmente pagado, aunque todavía falta conocer con precisión las circunstancias en las que se aplicaría ese mecanismo. También queda por establecer cómo se controlarían las operaciones de plataformas internacionales que ofrecen entradas revendidas desde otros países.

El representante Diego García anunció que el proyecto será radicado este miércoles 11 de noviembre de 2026 en el Congreso de la República. A partir de ese momento comenzará su recorrido legislativo, que incluye los debates en comisión y posteriormente en las plenarias. Por lo tanto, ninguna de las restricciones propuestas está vigente y su aplicación dependerá de que la iniciativa sea aprobada.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.