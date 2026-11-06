Los seguidores de Don Omar ya tienen una primera tarea si quieren estar más cerca de conseguir entradas para sus conciertos en Colombia: inscribirse en el prerregistro que habilitó el artista para su gira de 2027. El cantante puertorriqueño confirmó tres presentaciones en el país y puso en marcha un mecanismo para dar prioridad a sus fanáticos antes de la venta general.

Sigue a PULZO en Discover

La inscripción estará disponible desde la medianoche de este viernes 6 de noviembre a través de los canales oficiales del intérprete. Los interesados deben ingresar al portal donomar.com o consultar los enlaces publicados en las cuentas verificadas del artista en redes sociales.

El proceso no tiene costo y únicamente exige diligenciar un formulario con los datos de contacto. Los seguidores no necesitan ingresar información bancaria, pagar una reserva ni hacer transferencias para completar este primer paso. Por eso, es importante desconfiar de terceros que ofrezcan supuestos accesos preferenciales a cambio de dinero.

¿Qué obtiene quien se inscriba al concierto de Don Omar?

El prerregistro no significa que la persona ya tenga una entrada asegurada ni que pueda ingresar directamente al concierto. Completar el formulario permite acceder a un código o enlace prioritario para entrar a la fila virtual cuando la tiquetera oficial habilite la venta de boletos.

Lee También

La intención es organizar la alta demanda y dar una oportunidad preferencial a quienes han acompañado la trayectoria musical del artista. Durante una transmisión desde el Kia Forum, en Los Ángeles, Don Omar invitó a sus seguidores a aprovechar el mecanismo y explicó: “Separe su espacio en la fila y tenga la oportunidad de ser prioridad cuando salgan a la venta los boletos”.

Don Omar prepara tres conciertos en Colombia

En cuanto a las presentaciones, Medellín, Bogotá y Cali son las ciudades confirmadas para recibir al llamado ‘rey del reguetón’ durante el cuarto trimestre de 2027, es decir, entre octubre y diciembre.

Sin embargo, todavía faltan detalles importantes. El periódico indicó que no se conocen las fechas exactas de cada espectáculo, los escenarios, los precios de las entradas ni la empresa encargada de la boletería.

La gira, titulada ‘The Last King World Tour’, promete un recorrido por los éxitos que marcaron los 25 años de carrera del puertorriqueño. Entre las canciones que podrían sonar están ‘Danza Kuduro’, ‘Pobre Diabla’, ‘Salió el Sol’, ‘Taboo’, ‘Bandolero’ y ‘Ella y yo’, temas que hicieron historia en el reguetón latinoamericano.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.