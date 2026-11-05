El Festival Estéreo Picnic confirmó la distribución de su cartel para la edición de 2027, que se llevará a cabo durante tres jornadas, del viernes 19 al domingo 21 de marzo, en el Parque Simón Bolívar de Bogotá.

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(Vea también: Festival Estéreo Picnic 2027 confirma fechas en Bogotá y anuncia cartel con artistas internacionales destacados)

La primera jornada tendrá como protagonistas a Charli XCX, The Neighbourhood y The Prodigy. Esta última agrupación tendrá su esperado encuentro con el público colombiano, de acuerdo con el anuncio del festival.

El viernes también estarán Fontaines D.C., Marlon Hoffstadt, Malcolm Todd, Raye, Adela, The Avalanches, Boys Noize, La Ramona, Tiga, Lola Índigo, Boy Harsher, Depresión Sonora, Die Spitz, Mind Enterprises, Violet Grohl, Amanda Mussi, Estamos Perdidos, Anne, Annasofía, Encarta 98, Luz No Estrella, Lila Sky, Gotshell, Jack Bargas y B444dlove.

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Arcángel y Avenged Sevenfold encabezan el sábado 20 de marzo

El sábado tendrá una combinación de reguetón, trap, rock y música electrónica. Arcángel, Avenged Sevenfold y Rawayana serán algunos de los nombres principales de la segunda jornada.

La programación también incluye a Amelie Lens, Khruangbin, Nina Kraviz, The War On Drugs, Kasabian, Mitú, Él Mató a un Policía Motorizado, Chuwi, Winona Riders, Amaia, Yung Cister, A. Chal, Luch, Nohaadanna, Pepo, Lady Arias, Deglorian, Zuco Omg, Keke Minova, Conjunto Media Luna y María Manuela.

Rawayana regresará a Bogotá para reencontrarse con sus seguidores, luego de sus dos presentaciones en la capital durante 2026.

Travis Scott y David Guetta lideran el domingo 21 de marzo

El cierre del Festival Estéreo Picnic 2027 tendrá entre sus principales figuras a Travis Scott, David Guetta, Milo J y Sombr.

La jornada dominical también contará con Cage The Elephant, Lola Young, Four Tet, Slayyyter, Tomora, Leon Bridges, Angine De Poitrine, Bicep, Sammy Virji, Topboy, Ninajirachi, Midnight Generation, Nicola Cruz, Snow Strippers, Verraco & Lechuga Zafiro presentan: Hyperverbena, Emyl Rusev, Austin TV, Vic Deal, Astro, Ela Conem, Selva Volcan, Entrañas, No2o (2atXNixss) y Siete Catorce.

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¿Cuándo comienza la venta de entradas para el Festival Estéreo Picnic 2027?

La organización anunció dos fechas para la venta de boletería:

Lunes 9 de noviembre, desde las 9:00 a. m.: preventa exclusiva para clientes de los Bancos Aval, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Banco AV Villas y usuarios de la billetera digital Dale!.

Miércoles 11 de noviembre, desde las 9:00 a. m.: inicio de la venta general, hasta agotar existencias.

Las entradas estarán disponibles a través de Ticketmaster.co.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.