Por: Noticiero 90 minutos

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La atmósfera navideña en Cali está impregnada este año por el regreso de ‘El Cascanueces’, uno de los ballets más emblemáticos de la temporada, presentado bajo la dirección artística de José Manuel Ghuiso y la compañía INCOLBALLET (Instituto Colombiano de Ballet Clásico). Esta puesta en escena, inspirada en el relato de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, renueva la tradición navideña y congrega a públicos de todas las edades en el Teatro Jorge Isaacs, donde se vivirá el espectáculo el sábado 28 de noviembre a las 7:00 p.m., de acuerdo con la información publicada por Noticiero 90 Minutos.

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Una de las particularidades más llamativas de esta versión es la participación de la Banda Departamental del Valle del Cauca, que interpretará en vivo los clásicos musicales creados por Piotr Ilich Tchaikovsky, bajo la dirección del maestro Miguel Santiago López. Según la fuente antes mencionada, este acompañamiento en directo le otorga a la presentación un matiz especial, fusionando la coreografía impecable con el poder evocador de la música en vivo.

El trabajo coreográfico está bajo la responsabilidad del reconocido maestro chileno Jaime Pinto Riveros, quien ha planteado un enfoque novedoso para el personaje de Drosselmeyer, tradicionalmente visto solo como el padrino de Clara. En esta oportunidad, Drosselmeyer adquiere un perfil diferente dentro de la narrativa, renovando su relevancia en la historia que gira en torno a Clara, Fritz y la mágica noche de Navidad.

La historia, como recuerda Noticiero 90 Minutos, sigue los pasos de Clara y su hermano Fritz, quienes reciben de su padrino un cascanueces en la víspera navideña. Este obsequio es el punto de partida para una fantástica aventura en la que los personajes se enfrentan a la reina de hielo, el hada del azúcar y el temible rey de las ratas, mientras el cascanueces se transforma en un príncipe. El final, cargado de ensoñación, deja en suspenso la frontera entre lo vivido y lo soñado, una característica que explica en parte la popularidad y permanencia de la obra a lo largo de décadas.

El Cascanueces, estrenado por primera vez en 1892 en San Petersburgo, ha trascendido su polémico recibimiento inicial —de acuerdo con lo reportado por Noticiero 90 Minutos—, convirtiéndose en un referente no solo del ballet clásico, sino de la cultura navideña global, con múltiples adaptaciones y reinterpretaciones. Así, la ciudad de Cali recibe nuevamente la magia que solo eventos así pueden brindar, de la mano de su talento artístico y musical local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se presenta El Cascanueces en Cali en 2026?

La función de ‘El Cascanueces’ en Cali se realizará el sábado 28 de noviembre a las 7:00 p.m., en el reconocido Teatro Jorge Isaacs. De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, el evento promete reunir la danza y la música en un mismo escenario para cautivar a los asistentes con la magia del ballet clásico durante la temporada navideña.

¿Quién es el responsable de la dirección artística y coreográfica de El Cascanueces de INCOLBALLET?

Según Noticiero 90 Minutos, la dirección artística de ‘El Cascanueces’ está a cargo de José Manuel Ghuiso, mientras que la responsabilidad de la coreografía recae en el maestro Jaime Pinto Riveros. La presencia y experiencia de ambos aportan un carácter distintivo a la versión que se presentará en Cali este año.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.