Después de varios meses de investigación, las autoridades confirmaron la captura de los dos últimos presuntos implicados en el crimen de María Camila Potosí Gómez, una joven de 21 años que fue asesinada cuando tenía ocho meses de embarazo. Con estas detenciones, se completaría la judicialización de las siete personas señaladas de participar en el caso que conmocionó a Cali.

Sigue a PULZO en Discover

Las aprehensiones se llevaron a cabo durante la madrugada de este jueves 5 de noviembre, en el marco de la Operación Iron 2.0, una estrategia de seguridad desarrollada en Cali y municipios cercanos para combatir diferentes estructuras delincuenciales.

(Lea también: Aparecen nuevas fotos de Yulieth, mujer señalada de desaparecer a María Camila Potosí, en Cali)

El caso de María Camila causó indignación debido a las circunstancias en las que ocurrió el crimen: la joven fue asesinada y, presuntamente, los responsables le extrajeron de manera violenta a su bebé, cuyos restos fueron encontrados posteriormente.

Lee También

¿Qué se sabe de los siete implicados en el crimen?

Antes de las recientes capturas, cinco personas ya tenían medida de aseguramiento en centro carcelario por su presunta participación en el secuestro y homicidio de la joven.

Los procesados fueron identificados como Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga. Sus capturas se llevaron a cabo en Cali y Tuluá.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía, los señalados habrían tenido diferentes funciones dentro del plan criminal.

Según las autoridades, Yulieth Cecilia Angulo habría coordinado el hecho junto con otros dos implicados. Las cámaras de seguridad del sector la habrían registrado transportando en una motocicleta a María Camila, momento desde el cual se perdió el rastro de la joven.

Por su parte, Nitzon Stiven Mondragón, conocido como alias Nitson, fue señalado de presuntamente pertenecer a la estructura delincuencial ‘Los Santa’, organización con presencia en la Comuna 18 de Cali y relacionada con actividades como el microtráfico y los homicidios selectivos.

Entre tanto, Edwin García Zuluaga, alias ‘Edu’, y Kevin Alexis López Orozco, alias ‘Kevin’, habrían participado directamente en el asesinato y en la extracción de la bebé que estaba por nacer.

Finalmente, Juan José Narváez Rodríguez, conocido como alias ‘JJ’, habría intervenido en acciones para ocultar lo ocurrido, entre ellas el traslado y abandono del cuerpo de la víctima en inmediaciones del río Meléndez.

Las autoridades no han suministrado en la información conocida los nombres de las dos personas capturadas durante la más reciente operación.

Así ocurrió la desaparición de María Camila Potosí

Los hechos se remontan al 16 de julio de 2026, cuando María Camila, quien cursaba el octavo mes de embarazo, fue vista por última vez en el sector de Los Polvorines, en la Comuna 18, al sur de Cali.

Cuatro días después, el 20 de julio, su cuerpo fue encontrado a orillas del río Meléndez. La joven estaba amarrada, tenía heridas ocasionadas con arma blanca y había sido envuelta en sábanas.

La búsqueda continuó para establecer el paradero de su hija. El 30 de julio, las autoridades localizaron los restos de la bebé, luego de que uno de los detenidos entregara información sobre el lugar donde había sido abandonada. La familia había decidido llamarla Alahia.

Una de las principales líneas de investigación apunta a que el asesinato habría sido planeado para sostener un engaño sentimental. Según las autoridades, Yulieth Cecilia Angulo habría fingido estar embarazada para hacerle creer a su pareja que esperaba un hijo suyo. Esa situación, presuntamente, le habría permitido acercarse a María Camila durante los controles prenatales de un programa de asistencia para mujeres gestantes y ganarse su confianza.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, se refirió a las nuevas capturas y aseguró que se cumplió el compromiso de encontrar a todas las personas señaladas por este crimen.

“Como lo dijimos en su momento, no íbamos a descansar hasta capturarlos a todos, pues ya capturamos a todos los responsables de ese homicidio”, afirmó el mandatario.

Operación Iron 2.0 deja más de 100 capturados

Las detenciones relacionadas con el caso de María Camila hacen parte de los resultados de la segunda fase de la Operación Iron, una ofensiva contra las estructuras criminales que operan en Cali y municipios cercanos.

De acuerdo con el balance entregado por la Alcaldía, el despliegue contó con más de 2.000 integrantes de la Fuerza Pública y organismos de investigación, entre ellos 1.781 policías y 265 soldados del Ejército Nacional, además de personal de la Fiscalía.

(Vea también: El último mensaje que envió mujer embarazada que fue hallada sin vida: hay pistas claves)

Durante las intervenciones, que se extendieron por ocho comunas y 14 barrios, se realizaron 140 diligencias de registro y allanamiento. El resultado preliminar reportado fue de más de 100 capturas y la desarticulación de 11 organizaciones delincuenciales.

Según el alcalde Eder, las estructuras intervenidas estarían relacionadas con delitos como hurto, homicidio, extorsión y microtráfico.

El mandatario aseguró que las acciones de seguridad continuarán y que la administración distrital mantendrá el trabajo conjunto con las autoridades nacionales para combatir las organizaciones criminales que afectan a la ciudad.

"El peor error": Tatuador habló sobre mujer que murió por sedarse para tatuaje

¿Qué pasó con Yenifer García Valencia? La mujer de 33 años murió en Bogotá después de someterse a una sesión de tatuaje en la que, según la información conocida, habría recibido medicamentos para sedarla. En este video le contamos qué se sabe del caso, qué riesgos existen al utilizar medicamentos sedantes durante un tatuaje y qué han dicho las autoridades.