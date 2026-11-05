Lo que comenzó como un viaje para construir una vida en pareja terminó en una tragedia que hoy enluta a una familia del Urabá antioqueño. Jaysulis Yanet Andrés Pérez, de 35 años, viajó a Noruega el pasado 7 de septiembre con la intención de contraer matrimonio con el hombre con quien sostenía una relación sentimental desde hacía aproximadamente tres años.

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La mujer, comerciante y oriunda de Carepa, había compartido con su madre, su hija de 16 años y su hermana la ilusión de comenzar una nueva etapa junto a su pareja, quien se dedicaba al negocio de aires acondicionados.

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En diálogo con El Tiempo, Vivis Marcela Reyes Pérez, hermana de la víctima, contó que Jaysulis estaba muy enamorada y hablaba de su compañero como un hombre romántico, atento y detallista. Según su relato, él también le había manifestado su intención de viajar próximamente a Colombia.

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Sin embargo, el 26 de octubre las comunicaciones diarias que la mujer mantenía con sus familiares se interrumpieron. Ese día fue asesinada dentro de la vivienda de su pareja, en Noruega.

De acuerdo con la información conocida por la familia, Jaysulis recibió dos disparos en el pecho, efectuados a corta distancia con un arma que tendría silenciador. Su cuerpo fue encontrado por las autoridades sobre una cama, luego de que la Policía ingresara a la residencia.

Los familiares también conocieron que, después del ataque, el presunto agresor habría intentado ocultar lo ocurrido. Según la versión que les fue entregada, el hombre llamó a un conocido para pedirle ayuda con el encubrimiento, pero este se negó y alertó a las autoridades.

En la vivienda también se habrían encontrado dos hijas menores de edad del señalado agresor. El hombre fue capturado en flagrancia y permanece a disposición de la justicia noruega, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del homicidio. Entretanto, los familiares de la colombiana esperan conocer los resultados definitivos de la necropsia.

Familia de Jaysulis pide ayuda para traer su cuerpo a Colombia

A la tristeza por la muerte de la mujer se suma la preocupación de sus seres queridos por los trámites y los costos que implica la repatriación de sus restos.

La hermana de Jaysulis explicó que la familia recibió asesoría de un abogado de oficio, pero que el procedimiento presenta dificultades económicas. Por eso, pidió la intervención del Gobierno nacional y de las instituciones correspondientes para facilitar el traslado.

“Mi hermana Jaysulis Yanet fue asesinada por su pareja sentimental en Noruega. Nos asignaron un abogado de oficio que nos dice que la situación de repatriación está complicada. Necesitamos la colaboración del Gobierno nacional, de las instituciones humanitarias, ya que somos una familia humilde de bajos recursos”, expresó Vivis Marcela Reyes a El Tiempo.

La mujer también aclaró que sus familiares no están solicitando dinero a través de colectas difundidas en redes sociales y pidió que no se utilice el nombre de la víctima para promover supuestas campañas de ayuda.

La petición concreta es que el cuerpo de Jaysulis pueda llegar al aeropuerto de Bogotá, para que desde allí sus familiares se encarguen del traslado hasta Carepa, donde esperan darle sepultura.

Frente a la situación, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, por medio del Consulado de Colombia en Oslo, estableció contacto con la Policía de Noruega para verificar la identidad de la connacional. Para ello, las autoridades remitieron copias de su pasaporte y cédula de ciudadanía.

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La Cancillería también señaló que desde finales de octubre mantiene comunicación con los familiares en Colombia y les brinda orientación jurídica. Además, se asignó un abogado de oficio para asesorarlos en los procedimientos relacionados con la repatriación y una eventual indemnización para la hija de 16 años que dejó la víctima.

Mientras las autoridades noruegas avanzan en la investigación, la familia espera que la gestión diplomática permita resolver los obstáculos para trasladar los restos de Jaysulis a su tierra natal.

Sus allegados la recuerdan como una mujer emprendedora, independiente y dedicada a su hogar. Ahora, su madre, su hija y su hermana esperan poder despedirla en Colombia, después de una tragedia que convirtió el viaje con el que soñaba comenzar una nueva vida en una dolorosa pérdida.

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