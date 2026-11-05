Por: CENET

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Las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos celebradas el martes 3 de noviembre configuraron un nuevo panorama político para el gobierno de Donald Trump. Según los datos preliminares recogidos por medios estadounidenses y citados por NORC, el Partido Demócrata logró recuperar el control tanto del Senado como de la Cámara de Representantes. En el Senado, los demócratas alcanzaron al menos 54 escaños frente a 44 de los republicanos, mientras algunas contiendas aún estaban pendientes de definición. En la Cámara, la oposición superó el umbral de mayoría de 218 curules y sumó inicialmente 224 representantes, con la posibilidad de ampliar esa ventaja en la medida en que se consoliden los resultados.

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Este cambio en la distribución del poder tendrá consecuencias directas en el margen de maniobra del presidente durante los dos últimos años de su administración. A partir de enero, una vez se instale el nuevo Congreso, los demócratas podrán bloquear iniciativas legislativas, condicionar el debate de los presupuestos y ejercer un mayor control político sobre las acciones del gobierno de Trump. De acuerdo con la información recogida en el reporte, los demócratas contarán con facultad para solicitar documentos, citar a funcionarios y abrir investigaciones que examinen la gestión del mandatario.

El contexto de estas elecciones estuvo marcado por temas como la economía, el alza del costo de vida, la política migratoria y la relación de Estados Unidos con Irán. Según un sondeo realizado a la salida de las urnas, el 62% de los encuestados responsabiliza a las políticas económicas de Trump del aumento de precios, especialmente por medidas como los aranceles y decisiones adoptadas en el marco del conflicto con Irán. NORC también revela que el 60% de los votantes desaprobó su gestión, y de ese grupo, el 81% favoreció a candidatos demócratas.

El voto latino se consolidó en favor de los demócratas, quienes obtuvieron el 64% frente al 32% de los republicanos, de acuerdo con datos preliminares de NORC. Este apoyo fue relevante en estados como Texas, donde la oposición logró victorias históricas en cargos como el Senado y la gobernación. Kansas, por su parte, registró su primera victoria demócrata en unas elecciones al Senado desde 1932 y otros estados como Iowa, Ohio, Maine y Carolina del Norte también cambiaron de color político. Sin embargo, Florida mantuvo la tendencia republicana, revalidando cargos clave y asegurando la reelección de figuras como María Elvira Salazar.

A pesar de los resultados, el presidente Trump felicitó públicamente a los demócratas y restó importancia al cambio, subrayando que mantiene herramientas como el veto presidencial para resistir propuestas adversas. Al mismo tiempo, la oposición expresó su intención de utilizar el control legislativo para fiscalizar rigurosamente al Ejecutivo y responder a las preocupaciones expresadas por los ciudadanos en las urnas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afectará el control del Congreso por parte de los demócratas al gobierno de Donald Trump?

La mayoría demócrata en ambas cámaras limitará el margen de Trump para aprobar leyes y gestionar presupuestos. Según las proyecciones recogidas por medios estadounidenses, los demócratas podrán abrir investigaciones, citar funcionarios y bloquear iniciativas legislativas, ejerciendo así un control político más estricto sobre el gobierno republicano. Sin embargo, el presidente conserva herramientas como el veto presidencial, lo que le permitirá rechazar proyectos adversos pese a la mayoría opositora.

¿Por qué el voto latino fue relevante en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos?

De acuerdo con los datos preliminares de NORC, los demócratas obtuvieron el 64% del voto latino para la Cámara baja, lo que evidencia un apoyo relevante. Este comportamiento estuvo relacionado con el rechazo a las políticas migratorias y al accionar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que tuvieron especial incidencia en la comunidad latina, y contribuyó a las victorias demócratas en estados como Texas, tradicionalmente republicanos.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.