Luego de la jornada de elecciones de medio mandato en Estados Unidos realizada este martes 3 de noviembre de 2026, la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham) emitió un exhaustivo análisis sobre las implicaciones que tendrá la nueva configuración del Congreso norteamericano para Colombia. Aunque la conducción de la política exterior continúa en manos del presidente Donald Trump, el gremio enfatizó que el Poder Legislativo mantiene un rol determinante en la aprobación de recursos, la fijación de condiciones para la cooperación y el control político sobre los acuerdos comerciales.

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Ante escenarios que proyectan un posible contrapeso demócrata en la Cámara de Representantes o en ambas corporaciones, la AmCham planteó cuatro recomendaciones prioritarias para el Estado colombiano. En primer lugar, sugirió monitorear el tema de los aranceles producto por producto bajo el marco del TLC vigente, recordando que quitarle facultades comerciales al mandatario exigiría un trámite legislativo susceptible de veto. En segundo término, llamó a blindar la cooperación binacional mediante programas con resultados medibles en seguridad y empleo formal, considerando que Colombia se mantiene en la lista de países cuestionados en la lucha antidrogas pero bajo exención presidencial.

Como tercer eje estratégico, la AmCham insistió en la necesidad de cuidar el bipartidismo antes de necesitarlo, evitando lecturas partidistas que puedan desgastar el respaldo histórico de republicanos y demócratas en comités decisivos como los de Apropiaciones, Relaciones Exteriores y Finanzas. Finalmente, la agremiación subrayó que la atracción de inversión estadounidense dependerá de garantizar estabilidad jurídica y regulatoria, en un entorno regional donde los analistas mantienen un optimismo moderado frente al país.

El análisis coincidió con las apreciaciones de analistas como Cristian Rojas, docente de la Universidad de La Sabana, quien recordó que la pérdida de mayorías legislativas es un fenómeno habitual para los presidentes estadounidenses en el segundo tramo de sus mandatos. Rojas señaló que, dado que la relación bilateral pasa primordialmente por el Poder Ejecutivo, el verdadero reto para administraciones con afinidad ideológica hacia la Casa Blanca residirá en negociar las eventuales exigencias y condicionalidades presupuestales que imponga un Congreso con renovada presencia opositora.

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