Estados Unidos entra en una noche decisiva para el futuro político de Donald Trump. Las elecciones de medio mandato definirán qué partido tendrá el control del Congreso durante los próximos dos años de su Presidencia y, con las primeras urnas cerradas, empiezan a conocerse señales sobre la disputa entre republicanos y demócratas.

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Aunque Trump no aparece en las papeletas, los resultados funcionarán como un balance de su gestión, pues están en juego los 435 puestos de la Cámara de Representantes y 35 escaños del Senado. Una eventual pérdida de las mayorías republicanas limitaría la capacidad del mandatario para impulsar su agenda.

Entre las primeras novedades de la jornada, CBS News proyectó que el senador demócrata Jon Ossoff conservará su puesto por Georgia. Con cerca del 29 % del escrutinio, el legislador registraba provisionalmente el 65,4 % de los votos, frente al 34,6 % del republicano Mike Collins, según el reporte de BBC Mundo.

La atención se trasladó después a otros 20 estados y al Distrito de Columbia, donde también comenzaron a cerrar los centros de votación. Entre ellos están Texas, Michigan, Maine, Pensilvania, Illinois, Nueva Jersey, Maryland y Massachusetts, territorios que pueden aportar pistas sobre el equilibrio de fuerzas en el Congreso.

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Texas concentra otra de las contiendas que despiertan interés: el demócrata James Talarico busca romper una racha de tres décadas sin elegir a un demócrata para el Senado en ese estado, frente al republicano Ken Paxton, respaldado por Trump. En Michigan, el demócrata Abdul El-Sayed y el republicano Mike Rogers disputan una carrera reñida. Maine también está bajo observación, pues la senadora republicana Susan Collins intenta conservar su escaño ante una rival que compite de cerca, detalló BBC Mundo. El conteo seguirá durante la noche y algunas definiciones podrían tardar más.

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