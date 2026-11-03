Este martes 3 de noviembre, los estadounidenses acudirán a las urnas para elegir a buena parte del Congreso y definir quién tendrá el control político de Washington durante los últimos dos años del mandato de Donald Trump. Aunque no es una elección presidencial, sus resultados pueden cambiar el margen de maniobra del mandatario.

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La jornada corresponde a las elecciones de mitad de mandato, conocidas como midterms, porque se llevan a cabo dos años después de los comicios presidenciales. Estarán en disputa los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 puestos del Senado. Además, habrá elecciones para gobernador en 36 estados.

El Congreso está dividido en dos cámaras. La Cámara de Representantes participa en la aprobación de leyes y presupuestos; el Senado confirma altos funcionarios y jueces, y tiene funciones en tratados y juicios políticos. Por eso, el partido que controle ambas corporaciones podrá impulsar o frenar decisiones del Gobierno.

Actualmente, los republicanos tienen mayorías estrechas. Los demócratas necesitan ganar cuatro puestos netos en cada cámara para cambiar ese balance. Las proyecciones citadas por Reuters favorecen a los demócratas en la Cámara, mientras que la disputa por el Senado está más reñida. El resultado definirá quién controla la agenda legislativa desde enero de 2027.

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Aunque Trump no está en la boleta, su figura atraviesa la campaña. Los comicios son una evaluación de su gestión y de asuntos que preocupan a los votantes, como el costo de vida, la inmigración y la guerra con Irán. Una victoria republicana le facilitaría avanzar en sus propuestas; una derrota daría a los demócratas más herramientas para investigar a su administración y bloquear iniciativas.

Eso no significa que Trump pierda la Presidencia: conserva el veto y amplias facultades ejecutivas. Sin embargo, una mayoría demócrata podría convertir sus últimos dos años en un periodo de mayor confrontación política.

¿Qué puede cambiar para Colombia con las elecciones de EE. UU.?

Para Colombia, el resultado también merece atención. La Casa Blanca anunció que busca trabajar con el Congreso para entregar 1.000 millones de dólares en asistencia de seguridad al Gobierno de Abelardo de la Espriella. Un cambio en las mayorías podría modificar el debate y la supervisión de esos recursos, aunque no implica que el apoyo se cancele automáticamente.

En síntesis, los estadounidenses no elegirán presidente, pero sí decidirán cuánto respaldo legislativo tendrá Trump. Esa es la clave de una votación que puede repercutir en Washington y en la relación de Estados Unidos con Colombia y otros socios regionales también.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.