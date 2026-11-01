Cerca de la 1:45 de la tarde, una explosión puso en alerta a las personas que estaban en West Palm Beach, el área de Military Trail y Haverhill Road, en Florida.
En medio de la confusión, las personas empezaron a correr y a gritar, pero pasados unos minutos, se hicieron virales los videos de lo que pasó allí.
Las imágenes del enorme cráter que quedó en la mitad de la vía dieron muestras de la gran explosión que hubo allí y aunque inicialmente había muchas especulaciones de qué pasó, finalmente, versiones locales, informaron que se trató de un jet privado que cayó en ese lugar.
Posteriormente, se hizo viral un video grabado por la cámara de un vehículo, desde la distancia, en el que se ve cómo cae esta aeronave.Lee También
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Hasta el momento, las autoridades locales no se han pronunciado sobre lo que pasó allí, pero se espera que en prontamente se dé un informe real sobre personas heridas o fallecidas.
Estas son las imágenes que se conocen del hecho:
JUST IN: Unknown aircraft crashes and catches fire in Palm Beach County, Florida, scattering debris and bringing down power lines. https://t.co/DgpUYR10fb
— Scope Report (@ScopeReport_) November 1, 2026
BREAKING: Plane crashes in Palm Beach. County, Florida; fire and debris field seen.
The plane type or any casualties are unknown at this time. https://t.co/Hf4wq3ooUZ
— Noteworthy News (@newsnoteworthy) November 1, 2026
ABD’nin Florida eyaletinde 10 kişiye kadar yolcu taşıyabilen Learjet 60 (N722BD) uçağı düştü. https://t.co/VRC9FQKViT
— Conflict (@ConflictTR) November 1, 2026
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