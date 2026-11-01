Escrito por:  Redacción Estados Unidos
Nov 1, 2026 - 3:01 pm

Cerca de la 1:45 de la tarde, una explosión puso en alerta a las personas que estaban en West Palm Beach, el área de Military Trail y Haverhill Road, en Florida.

En medio de la confusión, las personas empezaron a correr y a gritar, pero pasados unos minutos, se hicieron virales los videos de lo que pasó allí.

Las imágenes del enorme cráter que quedó en la mitad de la vía dieron muestras de la gran explosión que hubo allí y aunque inicialmente había muchas especulaciones de qué pasó, finalmente, versiones locales, informaron que se trató de un jet privado que cayó en ese lugar.

Posteriormente, se hizo viral un video grabado por la cámara de un vehículo, desde la distancia, en el que se ve cómo cae esta aeronave.

Lee También

Hasta el momento, las autoridades locales no se han pronunciado sobre lo que pasó allí, pero se espera que en prontamente se dé un informe real sobre personas heridas o fallecidas.

Estas son las imágenes que se conocen del hecho:

* Pulzo.com se escribe con Z

LO ÚLTIMO