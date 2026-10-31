Por: France 24

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El próximo martes 3 de noviembre, Estados Unidos enfrenta unas elecciones de mitad de mandato consideradas decisivas para la conformación del Congreso, de acuerdo con France24. En este proceso, el partido Republicano arriesga su mayoría en ambas cámaras, razón por la que tanto republicanos como demócratas han intensificado sus estrategias para reforzar el respaldo de sus bases y atraer votantes indecisos. Sin embargo, en el tramo final, la campaña republicana ha evidenciado cambios abruptos, en especial, respecto al papel del presidente estadounidense Donald Trump.

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Tras semanas en las que Donald Trump mantuvo enfoques autorreferenciales, varios candidatos republicanos han optado por marcar cierta distancia con el mandatario, una decisión motivada por la caída de su popularidad. Según una encuesta de Reuters/Ipsos, la aprobación de Trump alcanzó apenas el 32%, mientras que otro sondeo, publicado por 'New York Times' y Siena College en octubre, reportó una aprobación del 36% y un 59% de desaprobación.

Esta situación plantea una inquietud clave: ¿sigue siendo Trump un motor electoral para el partido o representa más bien una carga? Aunque Trump continúa participando activamente en mítines —visitó 19 estados desde el 1 de octubre, según France24—, ha evitado zonas donde los resultados se anticipan desfavorables y, en algunos casos, canceló apariciones en territorios como Kansas e Iowa para luego revertir la decisión. Simultáneamente, su grupo de financiación, MAGA Inc. (Make America Great Again Incorporated), ha optado por organizar ‘telemítines’ en lugar de mítines presenciales tradicionales.

A la par, algunos candidatos han reducido la visibilidad de su vínculo con Trump; por ejemplo, eliminaron menciones o fotografías del presidente en sus campañas y evitaron respaldar completamente decisiones de su administración. Un caso relevante es el de María Elvira Salazar, representante republicana de origen cubano en Florida, quien criticó la política migratoria de Trump y lamentó la decepción de votantes hispanos, aunque finalmente recibió su apoyo para estas elecciones.

En contraposición, el Partido Demócrata apuesta por la figura del expresidente Barack Obama, confiando en su alta valoración dentro de su partido (96% de aprobación, según una encuesta de CNN/SSRS recogida por Roll Call) y una aceptación nacional del 57%. Aunque mantuvo un perfil bajo durante buena parte de la campaña, en días recientes Obama realizó apariciones estratégicas en estados clave como Georgia, Ohio y Michigan. En sus discursos, Obama criticó severamente las políticas y el estilo de gobierno de Trump, y apeló directamente a los valores tradicionales estadounidenses, buscando movilizar tanto a la base demócrata como a los independientes.

De acuerdo con el portal francés, la presencia de Obama intenta fortalecer la unidad interna y capitalizar la impopularidad del actual mandatario republicano. Así, ambas campañas llegan al cierre con figuras emblemáticas: Trump, con una imagen polarizadora y creciente desaprobación, y Obama, como el refuerzo demócrata para captar votantes decisivos en los estados más disputados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué algunos candidatos republicanos se alejan de Donald Trump en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos?

Algunos candidatos republicanos se distancian de Donald Trump debido a la caída significativa en su nivel de aprobación, que según encuestas citadas por France24, oscila entre el 32% y el 36%, con una desaprobación cercana al 59%. Esto representa un riesgo para quienes buscan captar votantes independientes o moderados, así que optan por minimizar el respaldo público al presidente y alinear su mensaje más allá de la figura presidencial, procurando no fracturar su base, pero sí atraer un electorado más amplio.

¿Cómo utilizan los demócratas la figura de Barack Obama para fortalecer sus campañas en las midterms?

Según France24, los demócratas recurren a la figura de Barack Obama por su elevada aprobación dentro del partido (96%) y su imagen positiva nacionalmente (57%). Obama ha realizado intervenciones puntuales en estados disputados, criticando políticas centrales del gobierno republicano y apelando a valores estadounidenses, buscando movilizar tanto a su base como a votantes independientes que puedan inclinar el resultado electoral.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.