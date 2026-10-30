Por: El Espectador

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La próxima visita oficial del vicepresidente de Estados Unidos, James David J.D. Vance, a Colombia, marca un momento relevante en la relación bilateral entre ambos países. De acuerdo con El Espectador, la llegada de Vance está prevista para la segunda mitad de noviembre, aunque aún se define si el encuentro con el presidente Abelardo de la Espriella sucederá en Cartagena, Medellín o Barranquilla. La agenda principal de la reunión se centrará en asuntos económicos, políticos y de seguridad que son de interés para ambas naciones.

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Uno de los temas clave para Colombia será la revisión de los aranceles que impuso el gobierno de Donald Trump. El ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, confirmó que ya se iniciaron negociaciones para tratar de reducirlos, buscando un alivio económico para los exportadores colombianos. Además, el apoyo estadounidense a los departamentos impactados por el reciente terremoto también formará parte de la conversación, incluyendo departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Caldas, Risaralda y Quindío, que han recibido atención prioritaria en lo referente a ayuda internacional.

La última visita de un vicepresidente estadounidense a Colombia ocurrió en febrero de 2019, cuando Mike Pence viajó a Bogotá para encontrarse con el entonces presidente Iván Duque. Anteriormente, Pence también se había reunido con Juan Manuel Santos en Cartagena, poco después del inicio del mandato de Donald Trump. Estos antecedentes destacan la importancia estratégica de Colombia en la política exterior de Estados Unidos en la región.

En septiembre, la relación bilateral se reforzó con la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Rubio sostuvo en Barranquilla un encuentro con el presidente De la Espriella y altos funcionarios de ambos países, incluyendo la primera dama Ana Lucía Pineda y el canciller Omar Bula. Dichos diálogos resaltaron el interés mutuo en fortalecer la cooperación política y económica.

Para noviembre también se planea la visita del general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército de Estados Unidos. Su viaje está vinculado al compromiso de cooperación militar, en el marco del programa Escudo de las Américas. La agenda militar contempla el apoyo de Estados Unidos a Colombia en la lucha contra el narcotráfico y temas de seguridad fronteriza, en línea con maniobras militares en Tolemaida, Cundinamarca, donde más de 300 uniformados estadounidenses desarrollan entrenamientos conjuntos con el ejército colombiano. Finalmente, el secretario de Guerra Pete Hegset podría unirse próximamente a estos esfuerzos de diálogo en materia de seguridad, aunque su fecha de regreso aún no ha sido confirmada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales temas de la visita del vicepresidente de Estados Unidos a Colombia?

La agenda de la visita del vicepresidente James David J.D. Vance a Colombia incluye temas relacionados con economía, política y seguridad. Entre los puntos destacados está la revisión de los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump y la discusión sobre medidas de apoyo para los departamentos afectados por el reciente terremoto, según lo publicado por El Espectador.

¿Qué significa “Escudo de las Américas” y cuál es su relación con Colombia?

“Escudo de las Américas” es una iniciativa de cooperación militar entre Estados Unidos y países aliados de la región. En el caso de Colombia, se traduce en apoyo militar, entrenamiento conjunto y acciones coordinadas para combatir el narcotráfico y fortalecer la seguridad fronteriza.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.